Partida nu mai are vreo miză pentru cele două formații, însă Dan Petrescu a anunțat că jucătorii săi vor da totul pe teren pentru a obține cele trei puncte.

Chiar dacă se confruntă cu anumite probleme de sănătate, tehnicianul ardelenilor va fi prezent pe banca tehnică la partida cu FCSB.

Înaintea confruntării din Gruia, Dan Petrescu a participat la conferința de presă, unde a vorbit despre strategia pentru viitorul sezon.

"N-am nicio asigurare din partea patronului pentru transferuri, dar încă nu am discutat. Despre revenirile lui Burcă și Muhar eu știu tot din presă, alte informații nu am. Mie-mi place, într-adevăr, să am jucători pe care-i cunosc. Cu puțin noroc putem ajunge în Conference League. Pentru Europa League trebuie să investim mai mult. FCSB l-a vândut pe Coman, în rest doar au adus jucători. Asta e realitatea, dacă Petrescu are jucători cu care să lucreze va face treabă. Nici cu bani nu ai siguranța că vei reuși, dar fără bani sigur nu se poate.

Dacă la anul se va vrea din nou să refacem echipa, eu nu am o problemă, dar și cerințele să fie mai mici. FCSB poate repeta sezonul european din acest an 150%, ei doar cumpără, n-am auzit să vândă ceva. Sigur vor fi în grupe. Sper ca mai multe echipe să facă asta", a explicat antrenorul.

Cristi Balaj: ”Ne punem la masă, e important să vină și finanțatorul!”

Cristi Balaj a anunțat ce se va întâmpla la finalul acestui sezon cu veteranii Ciprian Deac și Mario Camora, două figuri emblematice din istoria recentă a clubului.

Președintele formației din Gruia susține că deși Deac a ajuns la 39 de ani, iar Mario Camora, la 38 de ani, cei doi vor avea o întâlnire la finalul sezonului cu cei din conducerea clubului și cu patronul Ioan Varga pentru a se decide dacă își mai doresc o prelungire a contractului.

”La final, după ultima etapă, ne punem la masă, e important să vină și finanțatorul să participe la discuții, vedem ce își dorește fiecare, ce poate și sper să avem o discuție înțeleaptă în ceea ce îi privește, pentru că istoria CFR-ului se leagă de ei și merită respect din partea clubului”, a spus Cristi Balaj.