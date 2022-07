Dan Petrescu, făcut KO! Cum a reacționat killer-ul CFR-ului

Antrenorul campioanei a avut un discurs dur la finalul partidei de la Craiova și nu și-a putut masca dezamăgirea. Tehnician abil, care știe să anihileze adversarii de top, Petrescu nu a mai avut reacție în partida cu gruparea condusă din tribune de Marius Croitoru, suspendat după prima etapă.

Belgianul Benjamin van Durmen (25 de ani) a fost de neoprit în partida din runda a doua a Superligii. A apărut mai mereu la finalizare, a marcat de două ori și a fost alături de argentinianul Juan Bauza unul dintre cei mai activi fotbaliști de pe teren.

Dan Petrescu, făcut KO

Van Durmen a explicat că prin posesie a izbutit FCU să-i facă viața un calvar lui Petrescu. "A fost o atmosferă frumoasă, am făcut un meci foarte bun, am primit primul gol, dar ne-am menținut cumpătul și am marcat trei goluri împotriva campioanei din sezonul trecut și toată lumea e fericită.

Cred că ne-am mișcat mai mult, am avut mai multă posesie, mai mult ritm mai multă atitudine și când ai toate aceste elemente, câștigi meciul. E foarte bine că am marcat două goluri, e ceva special împotriva unui mare club, dar și mai bine e că a câștigat echipa, cele mai importante sunt cele trei puncte', a declarat Van Durmen, la Digi Sport.

Pentru CFR Cluj urmează returul cu Inter Escaldes, din turul 2 preliminar al Conference League, miercuri, de la ora 18:00. În tur, campioana României s-a impus clar, scor 3-0.