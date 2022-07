Doar doi jucători au scăpat de furia lui Dan Petrescu: "Apărare de Divizia C! Putem să ne întoarcem cu o surpriză din Andorra"

Deși a deschis scorul prin Ciprian Deac, în minutul 14, campioana României a pierdut clar. Van Durmen a restabilit egalitatea în minutul 32, iar Compagno a adus gazdele în avantaj cu un gol înscris în startul reprizei secunde.

Dan Petrescu, îngrijorat după FC U Craiova - CFR Cluj 3-1

FC U Craiova a stabilit scorul final în minutul 73, când apărarea lui CFR Cluj a fost surprinsă la o lovitură liberă, iar Van Durmen și-a trecut în cont dubla.

După meci, Dan Petrescu a felicitat FC U Craiova, a spus că se teme de returul cu Inter Club din Andorra și doar veteranii Deac și Camora au scăpat de critici.

"Victorie meritată a Craiovei, echipa mai bună, mai proaspătă a câștigat. Nu degeaba voiam să amânăm acest meci, pentru căldăruă, pentru tot. Au meritat. La 1-0, noi am avut o ocazie mare. Și la 1-1, prin Debeljuh. În repriza a doua am intrat rău, după un minut era 2-1. Ne-a fost greu să revenim, ei au fost mult mai proaspeți decât noi. Nu avem decât să felicităm adversarul. Pentru noi e o lecție foarte bună pentru viitor.

Mă așteptam la mult mai bine de la toți jucătorii. Singurii care au scuze sunt Dec și Camora, care joacă meci de meci și nu am avut pe cine să bag în locul lor. Ceilalți au fost sub nivel, nu mi-a plăcut ce am văzut în apărare. Parcă a fost o apărare de Divizia C, dar nu numai în apărare au fost probleme. Avem iar meci peste trei zile. Dacă nu ne trezim, putem să ne întoarcem cu o surpriză.

S-au schimbat mulți jucători, cei noi nu au confirmat, asta e problema cea mai mare. Sută la sută putem să punem eșecul și pe seama oboselii, dar antrenorul nu poate avea scuze. Noi trebuie să privim înainte", a spus Dan Petrescu.

Pentru CFR Cluj urmează returul cu Inter Escaldes, din turul 2 preliminar al Conference League, miercuri, de la ora 18:00. În tur, campioana României s-a impus clar, scor 3-0.