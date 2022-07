Juan Bauza, "perla" lui Adrian Mititelu în meciul cu CFR. Cum a ajuns, de fapt, argentinianul la FCU Craiova 

Învestit căpitan de echipă la FCU din acest sezon, Juan Bauza a demonstrat în meciul cu CFR Cluj că poate destabiliza și apărarea campioanei. A fost la orginea celor două goluri marcate de elevii lui Marius Croitoru și a avut o șansă bună de a înscrie, la 2-1, după un 'dialog' cu Andrea Compagno.

Juan Bauza, decisiv cu CFR

Împrumutat de la Czickszereda sezonul trecut, Bauza a fost cumpărat definitiv de FCU în această vară. "Pepe Bauza va deveni definitiv jucătorul Științei de la 1 iulie. Clauza de prelungire a contractului acestuia a fost activată iar noua înțelegere va fi pe o perioadă de 3 ani”, au scris cei de la FCU, luna trecută, pe pagina de Facebook.

Marcel Pușcaș, președintele oltenilor, a povestit cum a ajuns la FCU sud-americanul de 26 de ani, cotat la 350.000 de euro.

"Meritul este al lui Mititelu"

"În primul rând vreau să va spun că meritul 100% al aducerii acestui jucător la club este al lui Adrian Mititelu, care l-a plăcut în meciul direct cu Miercurea Ciuc, din sezonul trecut, mulți îi dădeau șanse mici, pentru că nu a apucat să demonstreze decât în liga a doua calitățile pe care le-a avut, a înscris 4 sau 5 goluri la liga a doua.

Are calități și este un jucător cu o naturalețe fantastică, specifică sud-americanilor, pasează, îi place fantezia, are mereu o soluție în plus în buzunar, are pase surpinzătoare, execuții surprinzătoare, cum a fost și cea de ieri, nu știu câți jucători din liga 1 lovesc cu exteriorul așa", povestea Marcel Pușcaș, la Pro Arena.

FCU Craiova - CFR Cluj 3-1

FCU Craiova 1948: Popa – Negru (R. Grigore 90’), Duarte, Paramatti, Huyghebaert - Asamoah, Achim – Baten (Marquet 80’), Bauza (Sidibe 90’), van Durmen (Chiţu 86’) – Compagno. Antrenor: Marius Croitoru

CFR Cluj: Bălgrădean - Braun, Graovac, Yuri Matias, Camora - Deac, Boateng (Hoban 78’), Muhar (Bordeianu 63’) - Ad. Păun (Hammershoy-Mistrati 46’), Debeljuh (Jefte Betancor 46’), Petrila (Gîdea 78’). Antrenor: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: van Durmen 26 Compagno 57 / Deac 45+1, Bordeianu 67, Boateng 72, Hoban 84