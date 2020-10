Dan Petrescu, optimist dupa tragerea la sorti: "Grupa aceasta pare mai accesibila decat cea de anul trecut!" Ce echipe si-ar fi dorit in locul Romei

CFR Cluj si-a aflat astazi adversarele grupei din Europa League.

Dan Petrescu s-a aratat multumit dupa tragerea la sorti pentru grupele Europa League. CFR Cluj a fost extrasa in Grupa A alaturi de AS Roma, Young Boys si CSKA Sofia.

Antrenorul echipei CFR Cluj si-ar fi dorit o deplasare la Londra, sa le poata infrunta pe Arsenal sau Tottenham:

"Anul trecut dupa tragerea la sorti, ma gandeam sa reusim si noi o victorie macar cu una din ele, sa nu ne facem de ras. Nici nu m-am gandit la calificare atunci. Poate eu sunt altfel decat alti antrenori.

Grupa aceasta pare mai accesibila decat cea de anul trecut, dar daca suntem multumiti de grupa si dupa nu facem puncte, degeaba suntem multumiti. E clar ca Roma este favorita sa castige aceasta grupa. In spate ei vine Young Boys Berna si are un lot cotat la vreo 60 de milioane de euro. Dupa care urmam noi si CSKA Sofia. Un avantaj pentru noi in plus fata de ei este ca am jucat bine anul trecut in Europa.

Ma gandesc serios ca vreau sa ne calificam mai departe, mai ales ca anul trecut am jucat de la egal la egal pana si cu Sevilla. Avem sansele noastre sa ne calificam in primavara. Alt avantaj ca nu vor fi deplasari lungi. Ce nu mi-am dorit, nu a venit. Este ok si Roma, insa n-am mai fost de mult la Londra si preferam Arsenal sau Tottenham.

O sa-l sun pe Culio sa vina inapoi. Ca el vrea, poate vine pentru meciul asta, cine stie. Ne-am bucura ca fanii sa fie langa noi", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.