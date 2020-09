Dan Petrescu, revoltat inainte de meciul din playoff: "Habar nu au cine sunt KuPS, in Romania nu se mai studiaza adversarul!"

Dan Petrescu a declarat la conferinta de presa ca echipa sa este pregatita pentru meciul cu KuPS. Fotbalistii CFR-ului s-au antrenat si pentru unor eventuale penalty-uri.

Daca inainte de meciul din Suedia, Dan Petrescu a declarat ca echipa care se va califica, va fi si favorita in playoff, de data aceasta antrenorul clujenilor si-a schimbat parerea.

"Acum dupa ce KuPS s-a calificat si am vazut ultimele sase meciuri ale lor, mi-am schimbat parerea. Nu exista favorita la acest meci, este o echipa foarte, foarte buna. In acest sezon au cumparat sase jucatori noi, toti titulari, in acest moment sunt lideri in campionat, au 8 victorii la rand, in precedentele tururi au eliminate alte doua campioane. Sincer am crezut ca Djurgardens e peste cei din Finlanda, insa m-am inselat"

"Trebuie sa facem un meci perfect daca vrem sa ne calificam, trecem printr-o forma mai putin buna. Mi-e putin teama de acest meci, noi suntem cam aceeasi, nici nu ne-am intarit lotul. Ei au doar doi finlandezi in teren, au foarte multi straini, au crescut enorm prin aceste achizitii"

"De data asta am trecut prin ce-am trecut si sunt pregatit de penalty-uri, ne antrenam mereu cu o zi inainte, insa la meci e altceva, o sa repetam si astazi penalty-uri. In Romania nu se mai studiaza adversarii, ii studiem doar pe ai nostri, habar nu au cine sunt KuPS. E imposibil sa luptam fara transferuri pe atatea fronturi, daca ajungem in grupe vom vedea ce se va intampla", a declarat antrenorul CFR-ului.