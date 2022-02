Gigi Becali confirmă negocierile cu Omrani: "Mi-a dat numărul impresarului". Ce pretenții are jucătorul campioanei

Într-o discuție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a povestit că a discutat cu jucătorul celor de la CFR Cluj și a explicat care sunt pretențiile financiare ale acestuia.

"Am vorbit cu Omrani acum o oră, nici nu credea că sunt eu. Am zis să mi-l dea pe Dan Petrescu să-ți confirme că sunt eu, că-mi cunoaște vocea, sau dă-mi-l pe Bordeianu. Mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro pe lună și vreo 400.000 la semnătură. E ceva negociabil, care se poate realiza. Eu, dacă îl iau, îl vând peste un an.", a declarat Gigi Becali la PRO X.

CFR Cluj, încrezătoare că Omrani rămâne la campioană

Cristian Balaj este încrezător că atacantul francez va continua în Gruia și de la finalul sezonului. Președintele CFR-ului mizează pe relația foarte bună pe care Omrani o are cu Dan Petrescu (54 ani).

"Ofertele nu se fac prin ziare, plus că am înțeles că s-au făcut ceva legături de transferul lui Bălgrădean la CFR Cluj. Nu mai există la CFR Cluj persoanele care au participat la transferul lui Bălgrădean, iar modul de lucru e diferit acum. Mihai Stoica a salutat acest lucru și am demonstrat cu Braun și Roger asta. Îmi doresc să avem același tratament din partea celorlalte cluburi.

Cu Omrani s-a discutat. Oferta este mai bună decât ce avea înainte. El își dorește să rămână la Cluj, se înțelege foarte bine cu Dan Petrescu. Dan Petrescu îl motivează, a ajuns aici și datorită lui Dan Petrescu. Eu cunosc relația pe care Dan Petrescu o are cu Omrani, își petrec după-amiazile împreună, merg împreună la piscină. În fiecare săptămână au zile când merg la piscină, fac recuperarea împreună", a declarat Cristian Balaj la Ora Exactă în Sport, la PRO X.