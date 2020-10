BREAKING NEWS | Adi Popa a semnat si se intoarce in Liga 1! A fost prezentat oficial

FC Voluntari a anuntat ca Adrian Popa va evolua in sezonul 2020-2021 pentru echipa lui Mihai Teja.

Fotbalistul, care a ramas liber de contract in iulie, s-a inteles cu cei de la FC Voluntari. De altfel, mijlocasul in varsta de 32 de ani s-a antrenat toata vara alaturi de ilfoveni. Chiar daca si-a gasit echipa unde sa joace, procesu cu FCSB continua, dupa ce a fost amanat din nou. In luna aprilie Becali a hotarat sa il bage in somaj tehnic si sa ii injumatateasca salariu, atat lui cat si lui Cristi Balgradean si Alexandru Stan, dar Comisia de Recurs nu a oferit inca un raspuns final.

Procesele celor 3 fotbalisti au fost fost pe ordinea de zi a Comisie de Recurs din cadrul FRF, la sedinta de pe 15 octombrie, dar s-a hotarat amanarea acestora. Potrivit deciziei din ultima sedinta, cele 3 cazuri vor fi judecate pe 22 octombrie.

Adrian Popa a castigat 3 titluri de campion, o Cupa si o Super Cupa in Liga 1. De asemenea, el a fost campion in Bulgaria cu Ludogorets.