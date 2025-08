CFR Cluj a reușit o calificare dramatică în fața celor de la Lugano, după 210 minute fără gol primit. A fost, poate, cea mai grea dublă a românilor din acest tur al UEFA Europa League, dar echipa lui Dan Petrescu a arătat din nou ce înseamnă să „știi să suferi”.



Dan Petrescu a sărbătorit până în zori calificarea CFR-ului!



La final, bucuria a fost pe măsură. Președintele clubului, Cristi Balaj, a dezvăluit că el și Dan Petrescu au sărbătorit până în zori.



„Trebuie apreciat în mod special Dan Petrescu. Cu toate că nu a avut multe opțiuni, schimbările au fost excelente. După meci am stat împreună cu el și am băut câteva pahare. Mi-a rămas mașina la stadion”, a povestit Cristi Balaj la Fanatik.



Tehnicianul nu s-a atins de alcool, dar le-a dat tuturor întâlnire la birou dimineață, la ora 10.



„Se simte mult mai bine în ultima vreme. Ne trimite în stânga, în dreapta… ne verifică. Mi-a zis la 10 să fim la birou… bine, mă. La 10 am fost la birou. M-am îmbătat și a doua zi m-a trimis la birou. Am băut cu el, dar el nu bea. Doar eu am băut”, a mai spus președintele CFR-ului.



Test de foc în turul 3: Braga



Ardelenii merg mai departe și au garantată prezența într-un play-off european, fie în Europa League, fie în Conference League.



Următorul adversar al CFR-ului este Braga, echipă de top din Portugalia, cotată la aproape 200 de milioane de euro.

Spre comparație, FCSB va juca împotriva celor de la Drita, iar Universitatea Craiova dă piept cu Spartak Trnava, ambele echipe având cote de piață de sub 10 milioane de euro.