Dan Petrescu a plecat de la echipă după ce a primit un fotbalist care a câștigat Champions League: „Decideți voi?”

Cunoscut pentru rigurozitatea sa, Dan Petrescu (54 ani) dorește să dețină controlul la orice echipă la care activează. De la pregătirea tactică, la jucătorii aduși și alcătuirea primei echipei.

Dan Petrescu, singurul care decide la clubul unde antrenează

De-a lungul carierei, Dan Petrescu a avut parte de doar două episoade în care conducerea clubului a încercat să-i impună ceva. În Golf, de unde a mărturisit că a și plecat din această cauză și în China, când au vrut să-l surprindă cu transferul lui Ramires (35 ani), de la Chelsea.

„Dacă avea stilul ăsta nu mai eram acolo! Și nici nu mai eram aici, la interviu, fiindcă nu aș mai fi câștigat trofeul de Antrenorul anului. Hai să vă spun ceva! În Golf, în momentul când s-a băgat cineva peste mine, am spus: 'Aici, doar eu decid!'.

Au încercat și au văzut că nu sunt maleabil. Am plecat. Din cauza asta am plecat de acolo, pentru că nu am fost de acord să se bage cineva în ceea ce fac eu. Le-am și zis: 'Îmi dați atâția bani, am venit până aici pentru ce? Ca să decideți voi? De ce m-ați mai chemat?!'.

Orice decizie legată de echipă trebuie să o iau eu! Inclusiv jucătorii care vin. Nu accept să-mi aduci ce nu vreau, așa cum a fost în China. M-am trezit cu Ramires, nici el nu știa ce caută p-acolo. 'Am semnat cu o echipă din China!'. 'Păi, eu sunt antrenor…'.

Bine, era Ramires, când îți face o surpriză de-asta poți să accepți, măcar era jucător de top. Și în Rusia au fost probleme, când a încercat cineva să mă influențeze, am plecat. Nu poți să mă influențezi tu pe mine!”, a declarat Dan Petrescu pentru gsp.

Antrenorul CFR-ului a mărturisit că acest lucru nu i s-a întâmplat în România. Mai mult, Dan Petrescu a afirmat că nu ar accepta ca un patron să se implice în primul 11, metodele de antrenament sau schimbările din timpul meciului.

„Niciodată, la nicio echipă! La Urziceni în niciun caz, la Sportul patronul nu știa niciodată echipa, nici nu-l interesa pe Șiman. Cu Copos, nicio treabă. În România nu a încercat nimeni pentru că știu toți că nu au nicio șansă.

Chiar dacă mi-ar zice, tot eu aș face primul 11. Asta e clar! Echipa, schimbările, programul de antrenament le fac eu. Mi se pare logic. Când ai un antrenor, de el trebuie depindă totul”, a specificat Dan Petrescu.