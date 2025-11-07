Finance League e conceptul prin care fotbaliștii sunt învățați cum să-și investească banii. 150 de fotbaliști au apelat la tinerii care administrează portofolii de milioane de euro.



Jucătorii din Superligă apelează la Finance League pentru a-și gestiona veniturile



”Anul acesta am ajuns la o colaborare cu toată echipa, inclusiv staff-ul de la UTA. Anul trecut cele mai multe persoane au fost de la Dinamo”, a spus Andrei Istrătescu.



Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, se numără printre cei care au apelat la Finance League pentru a-și gestiona cât mai bine veniturile. Și Dennis Politic, jucătorul lui FCSB, lucrează cu cei doi tineri.



”Dacă v-aș spune că înainte de meci, pe teren, ei intră pe telefon și verifică mesajele și informațiile, să fie la curent cu piața non-stop, nu ați crede”, ne-a mai spus Andrei.



”Eu am jucat fotbal până la 15 ani. De acolo am și păstrat legătura cu mulți prieteni care au făcut pasul la seniori”, a punctat Andrei Chelaru.

