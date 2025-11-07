Iga Swiatek (24 de ani) a ajuns la al doilea an consecutiv în care s-a înclinat în fața Arynei Sabalenka (27 de ani), în lupta desfășurată în clasamentul mondial.

Pentru prima dată în ultimii patru ani, sportiva poloneză a pierdut două partide consecutive și a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor.

Iga Swiatek pune înfrângerile de la Riad pe seama „karmei”

După eșecul suferit în fața Amandei Anisimova, Iga Swiatek a avut o reacție detașată, deși înfrângerea a survenit dramatic, după ce poloneza a condus cu 1-0 la seturi.

„Poate că am câștigat prea mult în ultimii ani,” a punctat Iga Swiatek, la conferința de presă organizată după meciul cu Anisimova.

„Am făcut tot ce am putut astăzi, nu am regrete. M-am luptat și nu am renunțat, dar nu a fost suficient, aspect care mă întristează. [...]

Nu înțeleg de ce nu m-am calificat din grupe. Poate că am câștigat prea mult în ultimul an, iar asta e karma. E dificil să spun. Se simte ciudat.

Nu mă așteptam; din experiența mea, când lucram atât de intens, cu determinare, vedeam rezultatele,” a punctat Iga Swiatek, la Riad, potrivit Tennis.com.

