Marcu Czentye
Iga Swiatek, împăcată, dar și dezorientată, după finalul parcursului avut la Turneul Campioanelor.

Iga Swiatek (24 de ani) a ajuns la al doilea an consecutiv în care s-a înclinat în fața Arynei Sabalenka (27 de ani), în lupta desfășurată în clasamentul mondial.

Pentru prima dată în ultimii patru ani, sportiva poloneză a pierdut două partide consecutive și a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor.

Iga Swiatek pune înfrângerile de la Riad pe seama „karmei”

După eșecul suferit în fața Amandei Anisimova, Iga Swiatek a avut o reacție detașată, deși înfrângerea a survenit dramatic, după ce poloneza a condus cu 1-0 la seturi.

„Poate că am câștigat prea mult în ultimii ani,” a punctat Iga Swiatek, la conferința de presă organizată după meciul cu Anisimova.

„Am făcut tot ce am putut astăzi, nu am regrete. M-am luptat și nu am renunțat, dar nu a fost suficient, aspect care mă întristează. [...]

Nu înțeleg de ce nu m-am calificat din grupe. Poate că am câștigat prea mult în ultimul an, iar asta e karma. E dificil să spun. Se simte ciudat.

Nu mă așteptam; din experiența mea, când lucram atât de intens, cu determinare, vedeam rezultatele,” a punctat Iga Swiatek, la Riad, potrivit Tennis.com.

Iga Swiatek, OUT de la US Open! Eliminare surpriză pentru numărul unu mondial
Iga Swiatek, bilanț după Turneul Campioanelor 2025

În urma fazei grupelor Turneului Campioanelor de la Riad, Iga Swiatek a câștigat un premiu total în valoare de $695,000.

Swiatek a primit $355,000 pentru victoria semnată împotriva americancei Madison Keys și cele $340,000 asigurate jucătoarelor care duc la capăt cele trei meciuri din grupe.

