Dan Alexa a recunoscut ca vrea la echipa un jucator din Liga 1! Pe cine doreste antrenorul Rapidului

Dan Alexa, antrenorul Rapidului, a declarat ca il doreste pe Gabi Tamas, jucatorul echipei Astra Giurgiu.

Chiar daca, fundasul roman si-a prelungit contractul cu Astra pana la finalul actualui sezon, Tamas va deveni liber de contract la sfarsitul campionatului.

Dan Alexa a luat in calcul posibilitatea in care Tamas ar putea sa semneze cu echipa giulesteana.

"Pana in acest moment ne este greu sa facem o strategie. Vom vedea ce se va intampla in acest play-off si apoi ne vom gandi la jucatorii importanti. Cine nu si-i doreste pe Tamas, pe Budescu, pe Radunovic? Sunt jucatori foarte buni care ar juca la orice echipa din Romania. E un jucator de valoare, chiar daca are varsta pe care o are. Gabi Tamas poate sa mai joace linistit inca doi ani în Liga I", a declarat Dan Alexa pentru Telekom Sport.

De asemenea, Dan Alexa a avut numai cuvinte de lauda pentru fundasul Astrei.

"Imi doresc foarte mult sa promovam si sa putem sa ne gandim la astfel de achizitii. Sa il aduc pe Gabi Tamas la Rapid ar fi un mare castig. Este unul dintre cei mai buni fundasi romani. Imi e greu sa spun de Gabi Tamas daca e dinamovist, stelist sau rapidist, pentru ca el pe unde a fost a fost la fel. A dat totul. In primul rand e un profesionist desavarsit", a spus antrenorul Rapidului.

