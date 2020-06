BREAKING NEWS | Gabi Tamas a SEMNAT! Decizia luata de fundas in ziua in care a ramas liber de contract

Contractul lui Gabi Tamas la Astra expirase astazi, anuntul fiind facut chiar de jucator dupa remiza Astrei cu Gaz Metan.

Gabi Tamas a semnat prelungirea cu Astra pentru urmatoarele doua luni, pana la finalul actualului sezon, anunta sursele www.sport.ro.

Fundasul nu va mai continua la echipa din Giurgiu in sezonul urmator, din cauza neintelegerilor financiare dintre el si club.

Acest lucru a fost confirmat atat de Gabi Tamas, cat si de Dani Coman, presedintele clubului.

Ajuns la 36 de ani, fundasul este evaluat la 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Gabi Tamas: "Sper sa acaparez ochii staff-ului echipei nationale"

Fundasul spunea recent ca isi doreste sa prinda un loc in lotul lui Mirel Radoi pentru barajul cu Islanda:

"Mie mi se pare normal ca la echipa nationala sa fie convocati jucatorii care sunt in forma. Nu te poti califica la EURO cu jucatori care nu sunt in forma. Sunt jucatori talentati, buni, dar care nu prea joaca. La nationala trebuie sa te duci cu jucatorii care sunt in forma, care joaca meci de meci.

Daca voi face lucruri bune pe teren, sper sa acaparez ochii staff-ului echipei nationale si sa fiu convocat. Asta depinde doar de mine. Ar fi ceva extraordinar sa mai prind un turneu final. Sper la asa ceva, dar nu pot sa stiu ce se va intampla", declara Tamas in aprilie.