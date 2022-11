Dan Petrescu a răbufnit după CS Mioveni - CFR Cluj: "Lăsați-ne în pace! Dacă spun ce gândesc, iau doi ani de suspendare"

CFR Cluj a dat lovitura în minutul 87, la chiar primul șut expediat pe spațiul porții. Cephas Malele a înscris pentru campioana României, care s-a impus la limită contra ultimei clasate.

Dan Petrescu: "Dacă spun ce gândesc, iau doi ani de suspendare"

După meci, Dan Petrescu a avut un discurs dur la adresa arbitrului Horia Mladinovici, care i-a refuzat două lovituri de la 11 metri echipei sale.

"E clar că n-am jucat așa bine azi. E al 33-lea meci, cred că cei de la Mioveni au 16 sau 17, deci 14 meciuri în plus avem noi. S-a văzut o stare de oboseală și e clar că toți erau cu gândul la zilele libere. Dacă era 0-0, tot îi lăsam liberi. Eu nu mă supăr la 0-0, înseamnă că n-am greșit în apărare. Îi felicit pe cei de la CS Mioveni, au făcut un meci excelent, o determinare fantastică. Cred că se vede mâna antrenorului. Cu noi au pierdut târziu, cu Botoșani a câștigat pe merit în Cupă. Nu au puncte, dar în play-out se înjumătățesc. Sincer, o văd pe Mioveni să se salveze.

N-aș vrea să fiu suspendat. Dacă aș vorbi ce gândesc acum, cred că aș lua doi ani de suspendare. După meciul cu Rapid am fost cuminte. Vă rog frumos, lăsați-ne în pace! Am tăcut după Rapid, am fost cuminte. Am tăcut, dar e mult prea mult. Nu e nimic pro CFR. Au fost prea multe și astea mă deranjează. N-aș vrea să fiu suspendat, vreau să fiu pe bancă la meciul următor. Cine trebuie să vadă, să vadă! Să ne lase în pace, atât zic.

Dacă nu jucăm bine, nu înseamnă că nu trebuie să primim ce trebuie să primim. Eu nu înțeleg de ce avem VAR până la urmă. Dacă VAR arată că e penalty... dar v-am zis, nu vreau să fiu suspendat. De câte ori am fost suspendat, am pierdut. Aș vrea să rămân pe bancă, dar sincer, am fost foarte supărat pe final de meci pentru deciziile luate împotriva noastră.

Malele nu a fost o inspirație, nu mai aveam pe nimeni. Aveam doar Birligea și Malele pe bancă. Aici trebuie să lucrăm în perioada de mercato. Ei aveau 5 atacanți pe bancă, noi aveam doi. Aici am suferit. Dacă aveam mai mulți jucători de atac, poate dădeam mai repede gol. Malele a dat un gol important și îl merită pentru cât de serios e și ce efort depune la antrenamente.

Pauza nu vine bine. Câștigăm toate meciurile, cum să fie bine? Mie nici nu-mi plac zilele libere. Eu nu sunt de acord cu această pauză, dar trebuie să o accept. Mie mi-ar fi plăcut să mai jucăm pentru că eram în formă. Azi n-am jucat bine, dar am câștigat pe merit. Mai meritam un gol și un penalty.

E foarte bine pe locul 2, dar noi vrem locul 1. Acolo vrem să ajungem, dar dacă se întâmplă ce s-a întâmplat cu Rapidul și azi, n-avem nicio șansă", a spus Dan Petrescu.

Formația din Gruia ocupă locul secund în Superliga, cu 34 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Farul Constanța, care are două meciuri în plus. Podiumul este completat de Rapid, cu 33 de puncte.

Pentru CFR Cluj, primul meci după pauza competițională este programat pe 30 noiembrie, restanța cu FC Hermannstadt, din deplasare.