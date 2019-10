"Daca ma suna Gigi, intru iar in vestiarul FCSB!" Motivul pentru care Mircea Lucescu s-a dus la echipa lui Becali

Mircea Lucescu nu regreta ca a fost in vestiarul FCSB.

Mircea Lucescu a intrat in vestiarul celor de la FCSB inaintea unui meci din preliminariile Europa League, iar gestul sau a creat controverse.

"Il Luce" spune ca nu a facut nimic altceva decat sa ajute o echipa romaneasca inaintea unui meci european si nu are motive sa se simta vinovat.

"N-a fost nicio greseala ca am intrat in vestiar la FCSB! Absolut deloc. Am ajuns la un nivel de performanta si de experienta de viata in care nu mai exista parti-pris-uri. Nu sunt inchistat intr-un anumit mod de a face ceva si de a ma comporta. Experienta mea poate ajuta pe toata lumea care-mi cere sfatul. Am vorbit de mai mult ori cu Gigi Becali pentru ca ma suna. Am ajuns atunci la ei in vestiar pentru ca erau intr-un moment greu. MM isi daduse demisia, Gigi nu putea sa mearga si m-a rugat pe mine sa o fac. Baietii erau singuri si le-am spus doua cuvinte", a declarat Mircea Lucescu pentru GazetaSporturilor.

Mai mult, Lucescu spune ca ar repeta experienta daca Becali sau orice alt patron din Liga 1 ar apela la serviciile sale.



"Era o echipa romaneasca ce juca in Europa League! Cum sa nu ma intereseze?! Daca maine ma cheamă Craiova si e nevoie de mine, ma duc! Eu nu uit ca sunt un exponent si un produs al fotbalului romanesc. Sunt un om care am invatat totul aici. Noi, antrenorii nu putem sa privim fotbalul intr-o singura directie! Daca ma sună din nou, m-aa duce si a doua, si a treia oara! Fara nicun fel de probleme. Nu ma duc cu anumit gand sa iau locul cuiva...", a mai precizat Lucescu.