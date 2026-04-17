Cele două echipe și-au dat întâlnire la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc, în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ardelenii s-au impus cu 1-0.

Unicul gol al meciului a fost încris în minutul 90+3, de Alexandru Păun, din pasa lui Lorenzo Bilboc

Daniel Pancu exultă după victoria de la Mioveni + mesaj subtil pentru jucători: ”Auziți în fiecare săptămână”

După meci, Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, se bucură de cele trei puncte și spune că încă mai speră la un miracol în acest final de sezon.

Tehnicianul a vorbit și despre ultimele plecări din Gruia și a evidențiat că vor mai exista și alte despărțiri.

”Astăzi împotriva unui adversar bun, echipă foarte bună, am obţinut trei puncte mari, uriaşe, care ne mai dau posibilitatea să mai sperăm la un miracol. E o victorie obţinută în condiţii speciale.

Procesul ăsta de aerisire de la CFR Cluj continuă, auziţi în fiecare săptămână. Vorbim despre caractere, unitate, atmosferă. Data viitor când voi avea ocazie să am 11 victorii voi lua măsuri. Nu am avut cum să iau măsuri acum. Sunt interpretări, știu, dar s-au mai reziliat contracte, se vor mai rezilia. Aici suntem pe un drum, vedem care va finalitatea acestui drum.

Avem un tonus bun după o victorie minunată, ne pregătim, trebuie să-i bată cineva (n.r. pe 'U' Cluj), noi am fost ultimii care au reușit. Dacă nu reușeam să câștigăm azi, nu mai aveam nicio speranță. Poate și eu sunt mai exigent decât ar trebui să fiu, avem șanse și cu acest lot”, a spus Pancu.

După victoria de la Mioveni, CFR Cluj a urcat pe locul 3 în clasament cu 34 de puncte, fiind la două lungimi în fața Rapidului, care joacă duminică împotriva Universității Craiova pe ”Oblemenco”.

Ardelenii au ajuns, așadar, la două victorii în play-off. Echipa pregătită de Pancu a mai consemnat în partea a doua a campionatului două înfrângeri și un egal.

