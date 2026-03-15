Rădoi a ajuns la FCSB într-un moment de criză, după ce echipa a ratat calificarea în play-off, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia. Tehnicianul care a semnat doar până la finalul sezonului speră însă că va reuși să o califice pe FCSB în preliminariile Conference League.

Cum poate rămâne Mirel Rădoi la FCSB din vară

Florin Vulturar, agent FIFA și apropiat al patronului de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre noul mandat început de Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor. Impresarul susține că antrenorul ar putea rămâne pe banca echipei și din vară dacă FCSB va reuși să se califice în Conference League.

”Rămâne de văzut dacă relația dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali va avea de suferit după această experiență. Eu cred că poate fi o perioadă liniștită până în vară. Nu știu dacă Rădoi are oferte concrete, probabil că ceva clar va apărea abia atunci, în vară. Putea semna și un precontract încă de acum.

Dacă are un acord scris până în vară, atunci nu se mai pune problema să rămână. Dacă este doar un acord verbal, se pot întâmpla multe. O calificare în UEFA Europa Conference League l-ar putea face să își schimbe planurile”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.

