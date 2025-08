Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 19 prin Tănase, dar Musi a egalat în minutul 34. Dinamo a trecut în avantaj pe finalul primei reprize după golul lui Armstrong. Tănase a marcat din nou în minutul 50 și a restabilit egalitatea. Armostrong a făcut dubla în minutul 57 și a reușit hat-trick-ul în minutul 79. Tănase a făcut și el hat-trick-ul în prelungiri.

Alexandru Musi: ”Cercel e foarte bun, e de perspectivă!”

Una dintre aspectele care au făcut diferența în derby-ul Dinamo – FCSB a fost duelul jucătorilor under-21, extrema ”Câinilor Roșii”, Alexandru Musi, și fundașul dreapta al campioanei României, Ionuț Cercel.

Musi s-a impus în fața fostului său coechipier și a câștigat aproape toate duelurile. După ce a marcat împotriva lui FCSB, Musi a scos și un penalty, după un fault în careu comis tot de Cercel.

”În primele minute, am fost foarte activ, am intrat în joc, am prins mare încredere în timpul jocului și mi-a ieșit totul în timpul meciului. De multe ori am spus că Cercel e foarte bun, de perspectivă. L-am prins la FCSB, e un jucător muncitor, chiar îmi place de el și îi doresc multă baftă. Eu am fost într-o zi mai bună, poate la următorul meci va fi și el într-o formă mai bună. E un băiat de nota 10”, a spus Alexandru Musi la Fanatik.