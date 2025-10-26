FCSB este obligată să câștige meciul cu UTA Arad pentru a se apropia de zona play-off-ului din Superliga României. După înfrângerea din ultima etapă, scor 2-1 cu ultima clasată Metaloglobus, fanii nu s-au înghesuit pe cel mai mare stadion al țării pentru a-și susține favoriții.



Din imaginile surprinse de reporterul PRO TV prezent la această partidă, se pot observa mai multe scaune libere în primul inel al Arenei Naționale.



Până acum, cea mai mare asistență inregistrată de FCSB în meciurile de pe teren propriu din Superligă a fost în meciul cu Universitatea Craiova (1-0), la care au asistat 11.403 spectatori.



FCSB - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, obligată să câștige



În clasament, FCSB se află pe locul 11 cu 13 puncte. După 13 etape, roș-albaștrii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



De cealaltă parte, UTA se situează pe poziția a 10-a cu 16 puncte. Trei victorii, șapte remize și trei eșecuri a consemnat echipa de pe stadionul ”Francisc von Neuman”.

