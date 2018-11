Cum arata masina care "i-a luat mintile" lui Man. Perla FCSB-ului a dat 100.000 euro pe bolid. FOTO

Mijlocasul este criticat ca a lasat-o mai usor cu fotbalul, dupa ce si-a luat un bolid de 100.000 de euro.

Dennis Man (20 de ani) si-a cumparat in luna septembrie un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC, dotata cu un motor V6 turbo si o cutie automata cu 9 trepte, care a costat in jur de 100.000 de euro. In septembrie 2016, Man a fost achizitionat de FCSB de la UTA Arad, contra sumei de 400.000 de euro, si are un salariu lunar de 12.000 de euro, plus bonusuri. In total, Man a adunat 70 de meciuri la FCSB, cu 17 goluri si 10 pase decisive reusite, fiind cotat acum la 2,7 milioane de euro.

In ultima perioada, Man a fost criticat in mai multe randuri, pentru ca s-ar multumi cu situatia calduta de la FCSB. "Ceva se intampla cu Man. Deja se crede mare fotbalist, a intrat intr-o apatie. Mereu opreste jocul, mereu sta si se uita. Probabil ca introducerea lui e o decizie tactica. E o hiba din copilarie. Pentru noi, atunci cand pierdem mingea, totul se opreste. Nu mai urmarim balonul. Si-a luat masina de 100.000 de euro si acum sta si se uita pe teren. In momentul in care a venit la Bucuresti, cand l-a transferat FCSB, tatal lui spunea ca va sta cu el. Unde e acum?", a spus antrenorul Ciprian Panait pentru Prosport.

El nu este singurul jucator al FCSB-ului criticat ca a inceput sa iubeasca mai mult masinile puternice decat fotbalul dupa transferul la echipa bucuresteana. Denis Alibec a fost si el aspru criticat pentru ca evolutiile sale au scazut in consistenta, dupa ce si-a achizitionat un McLaren 540C, un bolid de 170.000 de euro, care dezvolta 412 cp si atingea o viteza maxima de 320 de kilometri la ora. In cele din urma, dupa evolutii modeste, cateva accidentari si reprosuri din partea patronului Gigi Becali, Alibec s-a transferat la Astra Giurgiu, unde forma sa este la fel de slaba (11 meciuri, 1 gol). Unii oameni de fotbal chiar credeau ca Alibec ar fi avut dureri la spate din cauza scaunului sport al noii sale masini.

