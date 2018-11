OPINIE / Gabriel Chirea, dupa beach soccer-ul si iarba lipsa de pe Arena Nationala: "Ce fantastic era un gazon de plastic!"

3 chestiuni remarcate, dupa suprafata de joc execrabila de la Dinamo - FCSB.

1. Poate ca Primaria Municipiului Bucuresti ar trebui sa recunoasca public ca Arena Nationala, un stadion care a costat 240 de milioane de euro, prezinta grave defecte de proiectare si vicii de constructie, care nu ii vor permite niciodata sa aiba un gazon perfect pentru mai mult de 3-4 meciuri consecutive. Sau, daca e perfect din punct de vedere al constructiei, atunci cei care s-au ocupat de gazonul natural de pe cel mai mare stadion din Romania, Adminsitratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB) si Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ar trebui sa iasa in fata si sa recunoasca franc ca sunt depasiti complet de situatie si sunt absolut incapabili sa ingrijeasca un biet petic de iarba.

Poate ca primarul Gabriela Firea (conform Protocolului 4048 din 27 octombrie 2017, se pare ca edilul cedase administrarea gazonului nasului Becali, care ajunsese sa folosesca stadionul aproape gratis, dupa ce tragea linie intre cheltuielile cu gazonul si chiria si incasarile de la primarie) si oamenii sai din PMB ar trebui sa inceapa serios sa caute un gazon sintetic, cu o durata de viata de 3-5 ani si un pret de maximum 3-500.000 euro, care ofera aceeasi calitate fie vara, fie iarna, cu un trafic intens. Asta, in loc sa schimbe covorul de iarba de 2-3 ori pe an si acesta sa se prezinte tot in conditii mizerabile, iar costurile sa fie de 10 ori mai mari. In plus, decizia de a organiza un turneu la care sa participe sute de echipe si 3.500 de copii pe un stadion de 55.000 de locuri, al carui gazon abia fusese schimbat cu o cheltuiala considerabila, arata ca actuala conducere a Bucurestiului fie e depasita total de administrarea unui stadion (cum administrreaza oare Capitala, in conditiile astea?), fie arata un dispret total fata de banul public si de sportul bucurestean si national.

2. Este incredibil cum, in 2018, meciul dintre Dinamo si FCSB a putut sa se desfasoare pe un maidan cu smocuri razlete de iarba, nisip si damburi, care a dus la un spectacol grotesc, la jucatori carora le sarea mingea la genunchi, cand voiau sa faca preluare sau sa paseze, si la accidentari destul de grave. Doar pentru ca Dinamo sa incaseze bani mai multi din vanzarea de bilete si galeria sa-si faca nestingherita coregrafia anuntata in prealabil, nimeni (FRF, LPF, observatorii de meci si de arbitri, reprezentantii AFAN, televiziunile care au transmis meciurile in direct, galeriile etc.) nu a luat atitudine publica pentru a atrage hotarat atentia ca Parloaga Nationala nu este un teren care sa poata oferi fotbalistilor un cadru normal pentru spectacolul sportiv si ca integritatea corporala a acestora este grav pusa in pericol.



In conditiile in care LPF a parut incapabila in ultimii ani sa ia vreo decizie in dezacord cu cluburile, dar spre binele intregului fotbal romanesc, e de neinteles cum nici televiziunile, care platesc zeci de milioane pe an pentru drepturile tv ale Ligii 1 si tin practic in viata mai mult de jumatate dintre echipele din primul esalon, nu au considerat ca un asemenea gazon le distruge unul dintre produsele premium si le face sa piarda audienta si publicitate. Meciul se putea juca foarte simplu pe arena din Stefan cel Mare, unde gazonul era intr-o stare mult mai buna, iar diferenta capacitate - bilete vandute ar fi fost de -6.000 (15.000 de locuri e capacitatea Stadionului Dinamo, 21.000 de spectatori au asistat la meciul de pe Arena Nationala / aproximativ, 20.000 de euro). Ca multe alte domenii din Romania, si fotbalul nostru a ajuns sa para o sfera de activitate lasata de izbeliste, la voia intamplarii, un sport de pe urma caruia doar se castiga bani nemunciti, fara sa se investeasca prea multi bani si prea multa minte.



3. Starea gazonului de pe Arena Nationala, schimbat de 9 ori in 7 ani, a ajuns sa fie regula si nu exceptia in fotbalul nostru. In aceeasi situatie penibila s-au gasit, in ultimii ani, si suprafetele de joc de pe alte stadioane noi - "Ion Oblemenco" din Craiova, "Ilie Oana" din Ploiesti sau "Cluj Arena" din Cluj-Napoca - , tinute tot cu cheltuieli imense si tot cu aruncarea responsabilitatii dintr-o tabara in alta. (Daca in cazul arenelor noi avem asemenea maidane, ce pretentii sa avem de la cele vechi de cateva zeci de ani?)



Trebuie tinut cont ca meciul Dinamo - FCSB s-a desfasurat intr-o luna noiembrie neobisnuit de calda si fara precipitatii abundente, dar in curand ne putem asteapta la gazoane denivelate, inghetate, baltite, uscate sau nepracticabile. Asta in conditiile in care, de cativa ani, sistemul national de licentiere din cadrul FRF cere ca fiecare club participant la startul unei editii de Liga 1 sa aiba sisteme performante de drenaj si de degivrare, iar din sezoanele viitoare echipele vor trebui sa inregistreze si un administrator pentru supravegherea calitatii gazonului. Intre timp, cei care sufera sunt jucatorii, care au parte de rupturi musculare sau entorse, ca in cazul meciului de aseara, sau isi incheie prematur cariera, dar si televiziunile, ai caror telespectatori au acum posibilitatea sa schimbe canalul catre un AC Milan - Juventus sau Celta Vigo - Real Madrid, meciurile concurente pentru Dinamo - FCSB, daca s-au saturat de bataia de joc numita Liga 1.