Cele două echipe au împărțit punctele pe ”Ilie Oană”, în ultimul meci din turul sezonului regulat al Superligii României. FC Botoșani, la capătul a 15 etape, se află pe primul loc cu 32 de puncte, la egalitate cu ocupanta poziției secunde, Rapid.

”Cum ar fi să luați titlul?” Botoșănenii au răspuns categoric după ce au devenit campioana turului



După meci, Andrei Miron, căpitanul echipei pregătite de Leo Grozavu, a ținut să puncteze că fotbaliștii își doresc să ajungă în play-off, dar obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare.



”Am controlat jocul, am avut posesie, cei de la Petrolul și-au dus misiunea la capăt, cred că sunt mulțumiți, au obținut un punct. (n.r. Supărați că a ratat Mitrov penalty?) Nu e cazul, mergem mai departe, am câștigat un punct, nu am primit gol, echipa are un moral bun.



Știam că vom face un campionat bun, ne-am pregătit bine, jucătorii sunt în mare parte aceiași de anul trecut, cred că e meritoriu. Ne așteaptă un meci greu cu Farul. Avem forță, dacă vă uitați la bancă... nu cred că se vede vreo diferență.



Avem accidentarea lui Ilaș, dar vreau să îl felicit pe juniorul nostru, a făcut un meci foarte bun, ținând cont că e primul meci ca titular.



(n.r. Cum ar fi să ia Botoșani titlul?) E prea mult, obiectivul nostru era salvarea de la retrogradare. Clar ne dorim să jucăm în play-off, să rezolvăm asta cât mai repede. Să ajungem acolo și după normal că vrei mai mult”, a spus Miron.

