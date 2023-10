Rapid București a primit vizita celor de la Poli Iași pe stadionul din Giulești vineri seară. Alb-vișiniii au înscris de trei ori și au reușit să obțină trei puncte importante în lupta pentru titlu, urcând chiar pe podiumul Superligii, cel puțin pentru moment.

Cum a reacționat Horațiu Moldovan după ce Rapid a urcat pe podium

Horațiu Moldovan, portarul giuleștenilor, a vorbit după meci și a subliniat că Rapid nu a făcut un joc strălucit. Goalkeeperul a evidențiat că jucătorii trebuie să fie mai atenți și că Poli Iași a arătat ca o echipă bună, care oferă agresivitate în teren.

„Mă bucur că am reușit să câștigăm, nu am făcut un joc foarte strălucit. Ar trebui să fim mult mai atenți, dar ne bucurăm că am câștigat cele trei puncte. Mă bucur că mi-am ajutat echipa, suntem un grup și trebuie să ne aducem fiecare aportul.

Am întâlnit o echipă bună, agresivă. Domnul Leo Grozavu și-a implementat acest stil la fiecare echipa la care a fost. Poli Iași este o echipă bună. Nu am cum să am vreo discuție aprinsă cu Săpunaru, mi-a spus că nu am dat o minge pe jos.

Mister m-a felicitat, cred că e victoria tuturor. De asta sunt plătit”, a spus Horațiu Moldovan.

Rapid București - Poli Iași 3-2

Sergiu Buș a deschis scorul în startul meciului (6'). Alex Ioniță II a restabilit egalitatea (7'), însă VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unui ofsaid. Chiar și așa, Rapid a revenit în meci. Petrila a marcat în minutul 20, iar Alex Ioniță și-a trecut, în cele din urmă, numele pe tabela de marcaj în prima parte a jocului (22').

Marchioni a dus scorul la 2-2 (39'), iar Albion Rrahmani a ratat un penalty la una dintre ultimele faze ale primei părți ale partidei de pe stadionul din Giulești (45+4'). Alb-vișiniii au dat lovitura după o oră de joc, când Alex Ioniță II a realizat „dubla” și a adus toate cele trei puncte pentru formația dirijată de Cristiano Bergodi.

Echipele de start