Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul din Giulești, cu o atmosferă incendiară în tribune. Meciul a contat pentru a 12-a etapă din primul eșalon al României.

Leo Grozavu e sincer după eșecul din Giulești: "Asta e concluzia"

După meci, Leo Grozavu a vorbit despre evoluția elevilor săi, pe care i-a felicitat, și a evidențiat că Rapidul a meritat victoria. Chiar și așa, antrenorul a recunoscut că elevii săi ar fi putut smulge cel puțin un rezultat de egalitate.

„Am spus că va fi o luptă crâncenă. A câștigat echipa mai experimentată, care a știut să exploateze unele momente. Orice joc are două echipe, are un adversar. Vreau să-mi felicit băieții, pentru modul în care s-au zbătut.

Am jucat împotriva Rapidului, care a slăbit multe echipe pe teren propriu. Am avut șansa să egalăm chiar și la 3-2 pentru adversar. Am avut o ocazie mare de gol, dar nu am reușit să marcăm. Sunt mulțumit totuși de jocul în care s-au dăruit băieții pe teren.

Cred că nu mai e nimeni supărat că noi nu jucăm fotbal. Jucăm. Adversarul a marcat mai multe goluri decât noi. Asta e concluzia. A fost mai experimentat decât noi în unele momentului. Rezultatul Rapidului e meritat. Dar puteam scoate un punct.

Nu m-a surprins deloc (n.r. Ailenei). E un băiat care se pregătește zi de zi exemplar. Un portar care se pregătește bine. Îi acorzi încredere. Valoarea nu așteaptă. E un băiat tânăr, dar profesionist, cu mult caracter.

E o echipă puternică Rapidul. Mai ales acasă, cu un public puternic. Sigur, au scăzut turația pe final de joc. Dar rămâne o echipă puternică. Cred că în multe momente și noi am reușit să facem față. Dacă la 1-0 marcam golul doi, s-ar fi schimbat datele problemei.

Una peste alta eu sunt mulțumit că băieții au arătat atitudine, nu s-au speriat. Asta era teama mea, că poate avem probleme cu presiunea pe care o creeză tribuna giuleșteană”, a spus Leo Grozavu după meci.

Rapid București - Poli Iași 3-2

Sergiu Buș a deschis scorul în startul meciului (6'). Alex Ioniță II a restabilit egalitatea (7'), însă VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unui ofsaid. Chiar și așa, Rapid a revenit în meci. Petrila a marcat în minutul 20, iar Alex Ioniță și-a trecut, în cele din urmă, numele pe tabela de marcaj în prima parte a jocului (22').

Marchioni a dus scorul la 2-2 (39'), iar Albion Rrahmani a ratat un penalty la una dintre ultimele faze ale primei părți ale partidei de pe stadionul din Giulești (45+4'). Alb-vișiniii au dat lovitura după o oră de joc, când Alex Ioniță II a realizat „dubla” și a adus toate cele trei puncte pentru formația dirijată de Cristiano Bergodi.

Echipele de start