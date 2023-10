”Am reușit!”. Reacția lui Claudiu Petrila, după ce a fost din nou decisiv pentru Rapid

Claudiu Petrila (22 de ani) a fost printre cei mai buni oameni ai lui Cristiano Bergodi din această partidă. Mijlocașul a marcat în minutul 22 și a oferit două assist-uri pentru ”dubla” lui Alex Ioniță.

Decisiv în această partidă, fotbalistul împrumutat de Rapid de la CFR Cluj a tras primele concluzii la flash-interviu. Petrila a explicat de ce rapidiștii au făcut pasul înapoi pe finalul partidei.

Claudiu Petrila: ”Am reușit”

”Un meci greu, pe care l-am trăit periculos pe final. E bine că am luat cele trei puncte. El spunea că nu m-a atins, dar dacă nu mă atingea nu se dădea penalty. M-a atins pe tibie și am căzut.

Nu neapărat că sunt dependent (n.r. - de atmosferă), dar când jucăm acasă ne simțim mai bine datorită fanilor. Am făcut pasul înapoi, știam că trebuie să apărăm acel gol în plus. Din fericire pentru noi am reușit”, a spus Claudiu Petrila.

Rapid București - Poli Iași 3-2. Victorie spectaculoasă pentru giuleșteni





Sergiu Buș a deschis scorul în startul meciului (6'). Alex Ioniță II a restabilit egalitatea (7'), însă VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unui ofsaid. Chiar și așa, Rapid a revenit în meci. Petrila a marcat în minutul 20, iar Alex Ioniță și-a trecut, în cele din urmă, numele pe tabela de marcaj în prima parte a jocului (22').

Marchioni a dus scorul la 2-2 (39'), iar Albion Rrahmani a ratat un penalty la una dintre ultimele faze ale primei părți ale partidei de pe stadionul din Giulești (45+4'). Alb-vișiniii au dat lovitura după o oră de joc, când Alex Ioniță II a realizat „dubla” și a adus toate cele trei puncte pentru formația dirijată de Cristiano Bergodi.

Echipele de start:

Rapid București: Moldovan - Braun, Săpunaru, Iacob, Borza - Oaidă, Albu, Ioniță - Funsho, Rrahmani, Petrila