Meciul s-a terminat 2-1 în favoarea covăsnenilor care, din minutul 72, la 1-0, au jucat în inferioritate numerică. Tamaș văzuse al doilea cartonaș galben după ce a comis henț în propriul careu.

Cum a comentat Marius Măldărășanu eșecul de la Sf. Gheorghe. FC Hermannstadt a pierdut cu un om în plus pe teren

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat că era încrezător în faptul că echipa sa poate întoarce soarta meciului după golul egalizator.

„Jocul a fost așa cum ne așteptam, foarte dificil, însă după un început ezitant, temător, lucrurile s-au reglat și zic eu, în prima repriză rezultatul a fost mincinos, 0-1. Au făcut o greșeală și câteva faze fixe, în rest nu au făcut nimic. Din păcate facem cadouri. Niște greșeli pe care nu le înțeleg. Din păcate, ăsta e fotbalul și beneficiază adversarul, nu noi.

Chiar credeam că puteam scoate mai mult aici. Sepsi, la fel ca noi până la mecuil ăsta, nu câștigaseră. Le-am pus probleme, au jucat mult înapoi și în lateral. Dar, când apare greșeala tactică, nu este ok.

Și dacă joci în superioritate numerică nu înseamnă că trebuie să pleci și cu punct. Ne-am încăpățânat și am pierdut mingea și apoi a ieșit acel penalty. Ne-am fi dorit să câștigăm meciul și dacă eram 11 vs 11. S-a văzut că am forțat un pic, chiar credeam că putem câștiga acest meci. Din păcate, nu doar că am plecat cu un egal, dar am și pierdut”, a spus Măldărășanu după meci.

Sepsi OSK - FC Hermannstadt 2-1

Gazdele au început perfect meciul de la Sf. Gheorghe. Sepsi a deschis scorul în minutul 27 grație reușitei lui Adnan Aganovici din assistul provenit de la Marius Ștefănescu.

În partea secundă, Hermannstadt a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Matko Babic a transformat fără nicio problemă din fața lui Began.

Cu un om în minus, Sepsi a reușit să revină în avantaj pe tabela de marcaj în minutul 88. Mihai Bălașa a fructificat o lovitură de pedeapsă și a adus cele trei puncte la covăsneni.