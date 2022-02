Culisele transferului așteptat de Becali ”de 20 de ani”. Cum l-a ”driblat” pe Iftime: ”E fotbalist de nivel înalt”

Gigi Becali s-a declarat încântat de transferul lui Malcom Edjouma de la FC Botoșani, transfer pe care, susține patronul de la FCSB, îl așteaptă ”de 20 de ani”.

Omul de afaceri a fost impresionat de calitățile mijlocașului francez și a negociat personal cu Valeriu Iftime transferul acestuia. Becali a povestit, în detaliu, cum l-a ”driblat” pe Valeriu Iftime și cum a reușit să-l transfere pe jucătorul de 25 de ani pentru ”doar” 330.000 de euro.

Patronul de la FC Botoșani a vrut 350.000 de euro pentru Edjouma. Becali a dezvăluit că era dispus să ofere și mai mult, o sumă apropiată chiar de un milion de euro.

Becali și povestea transferului lui Edjouma la FCSB: ”Băi, Meme, hai să-l luăm”

”I-am zis lui Meme că de vreo 20 de ani vreau un mijlocaș așa, care să urce cu mingea, să dribleze, să dea și goluri și niciodată n-am avut. I-am zis 'băi, Meme, hai să-l luăm'. Meme a zis că și jurnaliștii spun că ăsta ar fi cel mai bun jucător din România.

Nici n-am îndrăznit să spun, eu nu prea mai voiam străini, dar am zis că nu înțeleg cum a scăpat el așa și prin Franța. Am zis că ăsta e jucătorul care ne lipsește nouă, care ne-ar da o maturitate jocului. I-am zis 'hai să-l luăm!'.

A zis 'n-ai cum să-l iei că sigur cere Iftime 700.000 pe el'. M-a convins în meciul cu CFR, era pe tot terenul, era și fundaș, și mijlocaș, dădea și pasă de gol. Am zis că ăsta e fotbalist de nivel înalt, de mare nivel, nu se poate așa ceva. Am sunat acum două seri, am întrebat despre el. Nu l-am sunat pe Iftime, pe altcineva. Mi-a zis că mai e o echipă din România care a întrebat de el, CFR sau Craiova, n-am întrebat care.

Am zis că nu mă interesează și atunci am zis că vreau să-l iau, nu mai conta. Mi-a spus o sumă, când am văzut, l-am sunat pe Iftime, i-am zis 'bravo, felicitări, mulțumesc' (n.r. pentru rezultatul cu CFR, 1-1). Eu mai pusesem ochii pe ăsta, numărul 5, Dawa, și m-am gândit că mai bine îi zic de Dawa, 'ce bun e ăla, cât vrei pe el?', a zis 'nu-l vând, domnule, nu discutăm!'.

Apoi am venit pe partea cealaltă, 'celălalt, care a dat pasă?'. Eu știam numele, dar n-am zis nimic. Mi-a zis 'am avut acum jumate de oră, mi-a transmis cineva din Polonia ofertă, le-am zis că fără 350.000-400.000 de euro, nu discut'. Eu eram dispus să dau și dublu, dar i-am zis 'îți dau 200.000'. A doua zi, l-am sunat eu, mi-a zis că are ofertă de Polonia, dar pentru mine e 350.000 de euro. I-am zis 'nu, o să pățești cum ai pățit cu Chindriș și Ongenda!'.

Mi-a zis 'domnule Becali, să nu vă supărați, dar fără 350.000 nu-l dau'. I-am zis 'îți dau 300.000 și pe Haruț împrumut'. M-am gândit că-l dau și pe Haruț ca să aibă fundaș dreapta, că Braun e deja al lui CFR și în play-off nu va mai juca așa bine. I-am zis 'îți dau așa, mai lasă ceva'. A zis 'fără 330.000, nu-l dau' și așa am închis-o. L-am sunat după aia și i-am zis 'îți dădeam și 900 de mii'.

Apoi au fost discuții cu impresarii, am aruncat aia cu Miculescu, am făcut tot felul de minciuni, ca să nu afle presa, că dacă afla, intervenea echipa din România. Am făcut tot felul ca să nu afle nimeni până nu semnează”, a povestit Becali, la Digi Sport.

Edjouma a bifat 20 de prezențe în Liga 1, în care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere 3 pase decisive, în ciuda rolului său defensiv. Francezul l-a impresionat inclusiv pe Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului l-a lăudat după meciul direct cu FC Botoșani, din etapa a 23-a.

Edjouma a mai jucat în România pentru Viitorul, între ianuarie 2020 și august 2020. Acesta a mai trecut și prin Franța, la Chateauroux, Belfort, Concarneau, FC Lorient, Red Star FC și FC Chambly, dar și în Belgia, la Roselare.