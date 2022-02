BREAKING NEWS | FCSB a mai făcut un transfer! Anunțul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a confirmat, prin intermediul paginii sale de Facebook, transferul mijlocașului francez la FCSB. Nu i-a dat numele și nici nu a oferit detalii. A scris doar ”A semnat”, în limba franceză, lăsând astfel de înțeles că vicecampioana și-a asigurat serviciile jucătorului de la Botoșani.

Valeriu Iftime a confirmat: ”Da, Edjouma va merge la FCSB”

Edjouma a bifat 20 de prezențe în Liga 1, în care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere 3 pase decisive, în ciuda rolului său defensiv. Francezul l-a impresionat inclusiv pe Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului l-a lăudat după meciul direct cu FC Botoșani, din etapa a 23-a.

"Da, Edjouma va merge la FCSB. Am discutat cu Gigi și sunt mulțumit de propunerea făcută. Am fost întrebat și de Dawa, dar nu sunt dispus să-l dau. Nu putem vinde toți jucătorii. El mai are contract încă 2 ani și jumătate și nu sunt în pericol să-l pierd. Nu se pune problema să plece", a declarat Valeriu Iftime pentru GSP.

Edjouma a mai jucat în România pentru Viitorul, între ianuarie 2020 și august 2020. Acesta a mai trecut și prin Franța, la Chateauroux, Belfort, Concarneau, FC Lorient, Red Star FC și FC Chambly, dar și în Belgia, la Roselare.