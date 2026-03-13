Cele două echipe își dau întâlnire în Giulești sâmbătă seară, de la ora 21:00, în prima rundă din play-off-ul Superligii României. Partida va fi și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

”Cu cine vă bateți la titlu?” Răzvan Onea e sincer înainte de Rapid - Dinamo

Onea a explicat că se așteaptă la o atmosferă superbă în Giulești și că vrea să-i facă fericiți pe suporterii Rapidului aducându-le toate cele trei puncte.

Cât despre lupta la titlu, Onea a sugerat că toate echipele au șanse în clipa de față să câștige campionatul

”Referitor la atmosferă, cred că s-a văzut la meciul cu Craiova cum e să fie sold-out Giuleștiul. La sfârșitul meciului vrem să le oferim suporterilor cele trei puncte.

Dorința vestiarului a fost să jucăm toate meciurile din play-off în Giulești, aici e casa noastră și considerăm că e un avantaj pentru noi să jucăm aici.

Dinamo e o echipă bună, are un joc colectiv bun, pasează mult. Mă bucur că în cele două meciuri am reușit să îi contracarăm. Sper ca și mâine seară să facem un meci bun și să câștigăm.

În general, în derby-uri, nu contează locul din clasament și nici cine intră pe teren. Motivația e de ambele părți. Doar detaliile fac diferența.

Cu cine vă bateți la titlu? Părerea mea e că e cel mai echilibrat play-off de când e acest sistem. Toate au șanse la titlu. Sigur, sunt echipe precum Craiova sau CFR Cluj care vine după o serie de victorii”, a spus Onea.

În sezonul regulat, Rapid a bătut-o pe Dinamo atât în tur, cât și în retur, cu 2-0, respectiv 2-1. Ambele confruntări au avut loc pe Arena Națională.