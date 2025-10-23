Fostul jucător de la Oțelul Galați și FCSB urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, winger-ul a dezvăluit că și-a început cursurile pentru licența de antrenor.



Întrebat direct cu ce echipă din România ar semna astăzi, (pentru că raportul de forțe s-a schimbat în comparație cu perioada 2015-2016, atunci când Hamroun a evoluat în țara noastră), algerianul a dat un răspuns sincer.



Jugurtha Hamroun: ”Mi-e dor de fotbal prea mult!”



Spune că s-ar duce la orice echipă, având în vedere că îi este dor de ”sportul rege”. Având în vedere că a evoluat timp de un sezon și jumătate în România, Hamroun a rămas apropiat de țara noastră și este un excelent vorbitor de limba română, așa cum puteți observa în amplul interviul realizat de site-ul nostru.



”Astăzi? Îți zic adevărul, astăzi mă duc oriunde pentru că mi-e dor de fotbal prea mult. Prea mult, prea mult! Când mă duc la stadion să văd un meci sau...



(n.r. - Mai mergi pe stadioane?) Da, mă duc. Am fost la FCSB, am fost la Rapid, că am prieteni și îmi dau invitație. Mă duc oriunde în România. M-am dus și în Qatar, unde am fost la cursuri. Mi-e dor de fotbal, serios”, a spus Hamroun, pentru Sport.ro.



Crescut de la Gunigamp, acolo unde a evoluat atât pentru prima echipă cât și pentru echipa a doua, Hamroun a mai evoluat în Bulgaria și Turcia înainte de a semna cu Oțelul Galați, în 2015.



După experiența din România, fostul fotbalist algerian a semnat cu Al-Sadd, în Qatar, și tot acolo a evoluat pentru Al-Kharaitiyat, Qatar SC, Al-Markhiya SC și Al-Khor SC.

