VIDEO Cum se descurcă FC Barcelona fără Lamine Yamal

Cum se descurcă FC Barcelona fără Lamine Yamal La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Catalanii au trecut la pas și de Getafe.

TAGS:
Lamine YamalDani OlmoReal Madridfc barcelonaferran torres
Din articol

Lipsită în continuare de starul Lamine Yamal, indisponibil din cauza unei accidentări, FC Barcelona a învins duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 pe Getafe, într-un meci din etapa a cincea a din La Liga.

Golurile au fost marcate de Ferran Torres, autorul unei duble (’15, ’34) şi Dani Olmo (’62).

Barca e pe locul 2 în clasament, cu 13 puncte, după marea rivală Real Madrid, care are punctaj maxim în primele cinci runde.

1-1 în derby-ul românilor din La Liga

În aceeași etapă, și tot duminică, Rayo Vallecano, echipa fundaşului dreapta român Andrei Raţiu, a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, în compania formaţiei Celta Vigo, la care evoluează portarul Ionuţ Andrei Radu.

Celta a deschis scorul pe Estadio de Vallecas prin Borja Iglesias, în minutul 49, însă gazdele au egalat prin Jorge de Frutos, în minutul 65.

Ambele echipe au dominat alternativ şi au beneficiat de mai multe ocazii, dar prestaţiile foarte bune ale portarilor lor, argentinianul Augusto Batalla şi românul Ionuţ Radu, au limitat proporţiile scorului, precizează EFE.

Atât Andrei Raţiu, cât şi Ionuţ Andrei Radu au fost integralişti în meciul de duminică.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
Alertă &icirc;n Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu l-a convocat la națională pe israelianul cu cetățenie rom&acirc;nă! Lista &rdquo;tricolorilor&rdquo; pentru meciul cu Austria
Mircea Lucescu l-a convocat la națională pe israelianul cu cetățenie română! Lista ”tricolorilor” pentru meciul cu Austria
Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu
Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu
Diferență uriașă! Anunțul făcut &icirc;n ziua &icirc;n care se decernează Balonul de Aur 2025
Diferență uriașă! Anunțul făcut în ziua în care se decernează Balonul de Aur 2025
Hajduk Split - Dinamo Zagreb sau Torcida Split vs Bad Blue Boys, derby cu de toate!
Hajduk Split - Dinamo Zagreb sau Torcida Split vs Bad Blue Boys, derby cu de toate!
Marseille - PSG, &icirc;n direct pe VOYO, de la 21:00! Derby care promite sc&acirc;ntei &icirc;n Ligue 1
Marseille - PSG, în direct pe VOYO, de la 21:00! Derby care promite scântei în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Go Ahead Eagles: &rdquo;De ce i-am luat? Ia jucați, mă!&rdquo;

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!”

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Iosif Rotariu a numit &rdquo;cel mai &icirc;n formă jucător&rdquo; din Superligă: &rdquo;Mi-a plăcut foarte mult&rdquo;

Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult”

Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

CITESTE SI
Alertă &icirc;n Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări

stirileprotv Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A dobor&acirc;t recordul deținut de Bugatti. VIDEO

stirileprotv Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A doborât recordul deținut de Bugatti. VIDEO

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!