Golurile au fost marcate de Ferran Torres , autorul unei duble (’15, ’34) şi Dani Olmo (’62).

Lipsită în continuare de starul Lamine Yamal , indisponibil din cauza unei accidentări, FC Barcelona a învins duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 pe Getafe, într-un meci din etapa a cincea a din La Liga.

Barca e pe locul 2 în clasament, cu 13 puncte, după marea rivală Real Madrid, care are punctaj maxim în primele cinci runde.

1-1 în derby-ul românilor din La Liga



În aceeași etapă, și tot duminică, Rayo Vallecano, echipa fundaşului dreapta român Andrei Raţiu, a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, în compania formaţiei Celta Vigo, la care evoluează portarul Ionuţ Andrei Radu.

Celta a deschis scorul pe Estadio de Vallecas prin Borja Iglesias, în minutul 49, însă gazdele au egalat prin Jorge de Frutos, în minutul 65.

Ambele echipe au dominat alternativ şi au beneficiat de mai multe ocazii, dar prestaţiile foarte bune ale portarilor lor, argentinianul Augusto Batalla şi românul Ionuţ Radu, au limitat proporţiile scorului, precizează EFE.

Atât Andrei Raţiu, cât şi Ionuţ Andrei Radu au fost integralişti în meciul de duminică.

