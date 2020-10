Cristiano Bergodi ii adreseaza cuvinte de lauda selectionerului Mirel Radoi: "El poate antrena Universitatea Craiova in viitor, fiind un tehnician bun"

Cristiano Bergodi a prefatat inalnirea pe care Craiova o va avea impotriva Academicai Clinceni.

Universitatea Craiova este pe primul loc al clasamentului cu punctaj maxim dupa primele sapte etape. Antrenorul echipei vede intalnirea cu Clinceni drept una dificila, avand in vedere ca FCSB a batut chinuit in ultimele minute pe terenul acestora.

"Vineri va fi un meci foarte dificil. Vom da piept cu o echipa buna, de ceea ce am vazut si analizat, Clinceni este o formatie care se apara foarte bine. Proba este chiar meciul cu FCSB, s-au chinuit pana spre final", a declarat Cristiano Bergodi la conferinta de presa.

Bergodi este de parere ca antrenorul Clinceniului a reusit un miracol salvand echipa de la retrogradare in sezonul trecut, fiind precaut avand in vedere ca echipa oaspete practica un joc pe contraatac.

"Ne-am pregatit foarte bine si speram ca vom face un meci frumos din toate punctele de vedere. Va fi foarte importanta o victorie. Trebuie sa ne facem jocul nostru. Probabil vor juca pe contraatac si ne va fi greu. E mai greu sa motivam jucatorii pentru acest moment. Nu e usor cand intalnesti echipe mai putin bune pe hartie. Sigur ca vor fi si momente mai grele, dar baietii au maturitate in joc. Nu cred ca vom juca cu doua varfuri."

"Eu zic ca este o echipa buna, cu jucatori valizi. Clinceni are un antrenor tanar foarte bun. El a facut o minune cand a salvat aceasta echipa de la retrogradare. Ne va fi foarte greu, nu numai din cauza faptului ca vor fi fosti jucatori ai FCSB-ului pe teren."

Antrenorul Craiovei are incredere in selectionerul Mirel Radoi, si-l vede in viitor chiar antrenand Universitatea Craiova.

"Eu il consider pe Mirel Radoi un antrenor foarte bun. A avut performante notabile cu echipa de tineret, a fost extraordinar. Experienta se face pe teren, castigand sau pierzand. El poate antrena in viitor Universitatea Craiova, fiind un tehnician bun. Ii urez bafta."