EXCLUSIV | "Seamana in joc cu Zidane pe PlayStation, s-a lovit mingea de el ca de coltul mesei!" Un nou atac in directia lui Ianis! "Mirel Radoi i-a dat o 'palma' lui Gica Hagi"

Ianis Hagi a fost criticat pentru ultiele prestatii de la echipa nationala.

Danut Lupu a comentat ultimele prestatii ale lui Ianis Hagi de la echipa nationala si spune ca jocul acestuia nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor.

Cu toate acestea, Ianis a fost mereu aparat de selectionerul Mirel Radoi, iar Danut Lupu crede ca nu este corect cum a procedat Gica Hagi atunci cand l-a criticat pe Radoi:

"Ar insemna sa intru intr-un conflict cu Gica si nu as vrea. Gica a mai fost antrenor la echipa nationala. A capatat experienta, e altceva. Dar prin declaratiile pe care le face in ceea ce-l priveste pe Ianis, eu spun ca nu e benefica numirea lui la nationala.

Ianis si daca joaca prost are ceva din marii jucatori, Cruyff sau altii. Seamana in joc cu Zidane pe PlayStation. Ianis mai are de crescut. Orice tata isi lauda puiul si e normal, dar de multe ori Gica exagereaza.

Eu stiu ca Gica Hagi e un timp foarte incapatanat si orgolios. Lucrul asta putea sa il faca si Radoi cu Ianis, dar nu a facut asta. Eu spun ca Radoi, in ghilimele, i-a dat o palma lui Hagi. Radoi e unul din antrenorii care l-au sustinut si l-au laudat mereu pe Ianis.

Credeti ca Gica a procedat corect ca l-a atacat pe Radoi? Radoi l-a laudat mereu pe Ianis cu toate ca nu e ceea ce vrem cu totii. Ianis, cel putin in ultiele doua meciuri s-a lovit mingea de el ca de coltul mesei. Un jucator ca sa ii riposteze unui antrenor, trebuie sa faca mai intai in teren si dupa in afara.", a spus Danut Lupu, la PRO X.