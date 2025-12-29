După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Lovitura pregătită de Rapid: ”Închidem primul transfer! Împrumut cu opțiune”



Victor Angelescu, acționarul minoritar din Grant, a explicat că Rapidul vizează mai multe transferuri în perioada de mercato din această iarnă.



Oficialul giuleștenilor a confirmat că echipa e gata să închidă și prima negociere, dacă nu chiar și pe a doua



”Suntem în mai multe negocieri. Cred că vom reuși să închidem prima negociere în așa fel încât să plece în cantonament cu echipa. Săptămâna viitoare, da, sperăm să închidem primul transfer, dacă nu și al doilea. Suntem destul de aproape. Primul transfer nu este din campionatul intern, este din afară.



Suntem aproape înțeleși cu un atacant. Dacă ne înțelegem, plătim o sumă. Împrumut cu opțiune. Plătim niște bani pentru împrumut și avem opțiune.



Nu s-a întâmplat nimic cu Baroan. Trebuie să își caute echipă și vom vedea ce se va întâmpla până când ne reunim. În momentul de față nu ne mai bazăm pe el. A doua achiziție, ne dorim un mijlocaș. Negociem cu doi mijlocași centrali și acum să vedem. Mai sunt și alte poziții”, a spus Angelescu la televiziunea Prima Sport.



Conform gsp, primul transfer pe care urmează Rapid să-l închidă ar fi Daniel Paraschiv, atacantul cotat la 1 milion de euro care este împrumutat acum de Real Oviedo în liga secundă a Spaniei la CyD Leonesa.



Aceeași sursă a indicat și că trupa din Grant îl dorește și pe Raul Florucz, vârful austriac cu origini din România care evoluează din vară în Belgia, la Royale Union SG.

