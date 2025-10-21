Fostul fundaș a mărturisit că nu are nimic să le reproșeze celor doi conducători de la Rapid, Dan Șucu și Victor Angelescu.

Cristi Săpunaru, după ce a dat în judecată un angajat al lui Rapid: ”Dacă rămâne în club, e o problemă!”

Totuși, plecarea lui Săpunaru de la Rapid a surprins, având în vedere faptul că șefii din Giulești au dat asigurări că fotbalistul va ocupa o poziție în cadrul clubului după retragere. Chiar dacă nu are nimic cu Șucu sau Angelescu, Cristi Săpunaru a dat un judecată pentru defăimare un angajat al clubului, pe Daniel Cargiuc, pe care l-a acuzat că a răspândit zvonurile potrivit cărora fotbalistul ar fi adus alcool în vestiarul echipei.

”Nu acuz pe nimeni din conducere. Eu m-am îndreptat către o singură persoană. Ea este vinovată pentru ce s-a întâmplat, de la ea a apărut pozele. Eu nu vreau să am o problemă cu Rapidul, e echipa mea de suflet și o iubesc.

M-a rănit atunci, dar trecem peste toate. Dar dacă acea persoană va rămâne în club e o problemă. A rămas până acum pentru că până la proba contrarie e nevinovată. Eu știu multe lucruri, nu cred că domnii Șucu sau Angelescu făceau așa ceva”, a spus Cristi Săpunaru la Digisport.

După retragere, Săpunaru ar fi trebuit să ocupe funcția de director sportiv, însă giuleștenii l-au preferat pe mai experimentatul Mauro Pederzoli.

”A fost adus un director sportiv italian. Eu abia terminasem cursurile. Nu am de ce să fiu supărat. Eu sunt fericit pentru Rapid. Sunt dezamăgit pentru că nu am rămas ‘acasă’, pentru mine Rapid e acasă. Rapid mi-a plătit cursurile de director sportiv.

Nu a fost nicio dezamăgire pentru că nu am fost ofertat. Îmi doream să rămân la Rapid, dar asta a fost. S-a considerat că o altă persoană e mai potrivită decât mine”, a adăugat Săpunaru.

