Deși este considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Rapidului, Săpunaru i-a părăsit pe giuleșteni cu scandal.

Cristi Săpunaru a dat-o în judecată pe Rapid: ”Am început o acțiune legală în justiție!”

După ce multă vreme șefii Rapidului, Dan Șucu și Victor Angelescu, i-au dat asigurări că acesta va primi o funcție în cadrul clubului, cea de director sportiv, Săpunaru a fost surprins când a fost adus Mauro Pederzoli, fostul oficial de la Parma.

De altfel, Săpunaru a fost acuzat de un oficial al clubului de faptul că introducea băuturi alcoolice în vestiarul echipei la antrenamente. Când contractul său cu Rapid a expirat, Săpunaru a abordat toate aceste subiecte și și-a dezvăluit toate nemulțumirile. Fostul căpitan al lui Rapid a transmis clar că va da în judecată clubul pentru scandalul în care a fost implicat.

La trei luni de la acel moment, Săpunaru s-a ținut de cuvânt și a deschis o acțiune în instanță împotriva oficialului de la Rapid.

”Urmăresc meciurile Rapidului. Am fost la două meciuri anul ăsta. Am fost la meciul cu FCSB și la cel cu Hermannstadt. Nu am să comentez nimic despre Rapid. Nu am să comentez nimic despre Rapid. Nu am să comentez nimic despre Rapid! Nimic! Nu sunt supărat pe Rapid, dar orice spun se interpretează. Sincer, nu am ce să spun! Am început o acțiune legală în justiție”, a spus Cristi Săpunaru.

