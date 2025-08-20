Omul de afaceri îl ridică în slăvi pe Cătălin Cîrjan (22 de ani), pe care îl consideră cel mai valoros fotbalist din campionat, și le oferă actualilor conducători o soluție pentru a potența echipa: aducerea unui atacant de careu.



Fostul acționar este de părere că Dinamo suferă în acest moment și nu are forța de a se bate la play-off, mai ales după plecările unor jucători importanți precum Homawoo, Olsen, Selmani și Politic.



Cîrjan, jucător de națională



Borcea s-a arătat impresionat de evoluțiile căpitanului dinamovist, autor a unui gol și două pase decisive în primele șase etape, și îi prevede un viitor strălucit, inclusiv sub "tricolor".



"În momentul de față, Dinamo are cel mai bun jucător din România, pe Cătălin Cîrjan. Dacă vă uitați atent, el are minim două ocazii pe meci", a transmis Borcea.



Fostul finanțator al "câinilor" este convins că mijlocașul are potențialul de a ajunge la echipa națională pregătită de Mircea Lucescu până la finalul acestui an, lucru care i-ar crește exponențial cota. "Cred că până la sfârșitul anului o să-l vedem și la națională, iar pe el se pot lua bani foarte mulți. Face două milioane de euro în momentul de față, dar trebuie să ajungă la echipa națională și să meargă în cupele europene", a punctat omul de afaceri.



Soluția propusă de fostul investitor pentru ca talentul lui Cîrjan să fie exploatat la maximum este transferul unui atacant.



"Dinamo nu are un vârf să poată să alerge, să intre în combinații, să producă spații. Dacă aș fi eu la Dinamo, luam un vârf să pot să-l pun în valoare pe Cîrjan", a adăugat Borcea, pentru Prosport.

