Fostul portar de la Dinamo, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României și se declară surprins de situația în care a ajuns formația din Gruia.



După 14 etape, CFR Cluj este pe locul 13, cu 13 punct, la egalitate cu Petrolul Ploiești și Csikszereda Miercurea Ciuc. În această perioadă, clubul vrea să-l aducă pe Daniel Pancu pe postul de antrenor principal al echipei, după plecarea lui Andrea Mandorlini.



Cristi Bălgrădean, despre situația de la CFR Cluj: ”Nu-mi convine”



CFR Cluj a fost vicecampioană în sezonul precedent, reușind să câștige și Cupa României, trofeu care i-a asigurat participarea în preliminariile Europa League. Ardelenii nu au reușit, însă, o calificare în faza principală, fiind umiliți de suedezii de la Hacken (2-7, 1-0).



„Și eu, ca suporter CFR-ist, să zic așa, normal că nu-mi convine. Sper din suflet să se redreseze, acum să vedem pe cine vor aduce antrenor. Sper din suflet să redreseze corabia. E o decădere enormă pentru CFR, într-adevăr, s-au schimbat probabil și mulți jucători, e și intertitudinea asta... probabil că și asta a contat.



Au nevoie de o descătușare, să zic așa. Sper să vină cât mai repede. Din punctul meu de vedere, situația e destul de gravă”, a spus Cristi Bălgrădean, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Cristi Bălgrădean a cucerit două titluri de campion în palamares, ambele cucerite în tricoul lui CFR Cluj 2020-2021 și 2021-2022). Mai mult, acesta a mai câștigat și două Cupe ale României, cu Dinamo (2011-2012) și FCSB (2019-2020).

