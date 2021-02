Cristea, dupa prima UMILINTA ca antrenor: "Am acceptat tocmai pentru ca e situatia asta teribila!" Ce spune dupa 0-3 cu Petrolul

Andrei Cristea a stat pentru prima oara pe banca lui Poli Iasi intr-un meci oficial la partida cu Petrolul din Cupa.

Moldovenii au pierdut cu 3-0! Cristea lasa de inteles ca e nemultumit de nivelul pregatirii fizice si anunta primul transfer pe care vrea sa-l faca: un preparator italian care sa 'corecteze greselile' facute in mandatul lui Pancu. Cristea, abia refacut dupa ce s-a infectat cu Covid, spune ca nu stie daca va mai juca sau daca se va concentra exclusiv pe cariera de antrenor.

"Sunt foarte multe lucruri de discutat, dar suntem foarte suparati pentru ce s-a intamplat azi. Am zis ca voi trata meciul cu gandul la partida cu Astra din campionat. Am incercat sa gasesc variante de joc, sa folosesc jucatori pe anumite pozitii. As vrea inca un preparator fizic italian, care va corecta ce s-a intamplat.

Sper sa aratam altfel cu Astra. Avem nevoie sa schimbam putin lucrurile, parametrii fizici nu sunt cei mai OK. Vreau ca jucatorii sa fie in forma buna mental si sa castigam partida. Eu dau sansa tuturor, si tinerilor, si batranilor. Ne vom linge ranile.

Pana la urma, acest dus rece s-ar putea sa fie important pentru reactia noastra de duminica. Am discutat cu cei din conducere, am spus pe ce pozitii avem nevoie de jucatori. Eu ma simt foarte bine, am trecut peste Covid, trebuie sa ne canalizam energiile pe jocul de duminica. Iau in calcul sa mai si joc, dar in momentul de fata vreau ca cei care intra sa joace cat mai bine si sa castigam duminica.

Ramane sa vedem daca joc, o sa fie nevoie sa ma pregatesc un pic, sa ma simt bine. Daca va fi nevoie de mine in teren, voi pune umarul pentru a salva situatia. Am acceptat sa devin antrenor tocmai pentru ca e situatia asta grea, am vrut sa ajut echipa. Ne revin juctorii acum, cateva piese grele", a spus Cristea la Digisport.