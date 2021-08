FCSB e gata să dea lovitura! Becali "trage" de arădean, Laszlo Balint susține că jucătorul "rămâne la UTA"

FCSB vrea să-și întărească linia ofensivă.

Gigi Becali este gata să plătească 600.000 de euro pentru atacantul de 20 de ani, la care se adaugă și un procent din revânzarea fotbalistului, de 25%., anunță ProSport. UTA Arad a refuzat această ofertă, clubul arădean dorind să obțimă o sumă mai mare de bani.

Laszlo Balint a spus, imediat după victoria cu FC Voluntari, în care Miculescu a înscris, că știe că UTA a primit o ofertă pentru el, însă aceasta a fost respinsă.

Ce spune Laszlo Balint: "Ne bazăm pe el, e jucător important"

„Știam că David va marca astăzi, a început campionatul bine, a avut multe ocazii, l-am văzut foarte bine la antrenamente în ultimele zile. A venit o ofertă pentru Miculescu și a fost refuzată deja. Acum câteva zile s-a întâmplat asta, nu pot să spun de unde.

Important este că noi suntem în aceeași formulă, deci e clar că nu am luat în calcul oferta. Ne bazăm pe el, e jucător important și nu doar pentru vârsta sa. Are valoare, ne dorim să crească alături de noi. Eu cred că el mai are multe de spus la UTA. Eu am avut informația de la club și anume că Miculescu rămâne”, a spus Balint.

Și Miculescu a vorbit, după meci, despre oferta FCSB-ului

Atacantul a spus că nu știe nimic despre această ofertă și ca în acest moment obiectivul său este să joace cât mai bine la UTA.

„Nu știam nimic, poate nici impresarul nu a vrut să-mi zică, eu rămân să-mi fac treaba și pe mai departe la UTA.

Dacă vreau să plec la FCSB? Nu știu ce să zic. Dacă vine oferta, o să iau o decizie împreună cu familia și vom vedea”.

