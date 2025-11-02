de Dan Chilom

Craiova este pe poziția a 3-a, după 14 partide, cu 28 de puncte, și un golaveraj de 24:14, în timp Rapid are trei puncte în plus, același număr de partide, și un golaveraj de 25:10.



La ultima vizită pe Stadionul Ion Oblemenco, Rapid a luat toate cele trei puncte(scor 1-2), în primăvara anului curent. Au marcat atunci Gojkovici și Christensen pentru Rapid, dar și Mogoș pentru Craiova.

U. Craiova - Rapid, de la 20:30



Echipe probabile:



U. Craiova - sistem 1-3-5-2 Isenko; Rus, Screciu, Romanchuk; Paradela, Matei, Baluta, Houri, Bancu; Etim, Baiaram

Rapid sistem 1-4-2-3-1 Aioani; Manea, Pascanu, Kramer, Onea; Christensen, Keita; Dobre, Pop, Petrila; Koljic



Casele de pariuri o dau drept favorită la victorie pe Craiova, cu o cotă de 2.20, Rapid are 3.40 la victorie, egalul - 3.55



Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.77



În ultimele 10 partide directe, oltenii conduc cu scorul de 5-3.



Alexandru Dobre are o cotă de 2.80 pentru a înscrie în poarta Craiovei, fiind favorit.



Ștefan Bairam are o cotă de 2.95 pentru o reușită.



Marcel Bîrsan va conduce partida, arbitru care acordă în medie 5,33 cartonașe galbene, și 0,29 roșii.



Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează

