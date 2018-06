Craiova pregateste plecarea unui magician! Transfer din Seria A: cine vine in lotul lui Mangia

Craiova e in negocieri avansate pentru primul transfer al verii

Dupa cucerirea primului trofeu dupa o pauza de 25 de ani, Craiova se pregateste de marea provocare a verii - drumul spre grupele Europa League!

"Veti vedea transferuri spectaculoase vara asta, o sa fiti surprinsi", a anuntat zilele trecute presedintele clubului, Marcel Popescu.

Conform unor surse PRO TV, Craiova este in negocieri avansate cu Adrian Stoian, romanul care a jucat in Serie A in ultimele doua sezoane, la Crotone.

Stoian are 27 de ani, este nascut in Craiova si are un tatuaj cu stema Craiovei pe brat.

Stoian si-a facut junioratul la Scoala de Fotbal Gica Popescu, iar in 2009, la varsta de 18 ani, a fost transferat de AS Roma. El a mai jucat in Italia la Pescara, Bari, Chievo, Genoa si Crotone.

Baluta, Mitrita sau Gustavo - cine pleaca?

Venirea lui Adrian Stoian este un indiciu clar ca oficialii Craiovei pregatesc plecarea unui "magician" din trio-ul care a incantat in acest sezon in Liga I.

Stoian este mijlocas ofensiv, de banda, si prefera partea stanga, acolo unde joaca de obicei Mitrita, dar unde pot evolua si Baluta sau Gustavo.

Exista interes pentru toti cei trei jucatori din atacul Craiovei. Si Gigi Becali si-a dorit sa transfere din echipa lui Mangia.

"Nu pot sa ma ating de jucatorii Craiovei. Sunt prea scumpi. M-a interesat Bancu, dar mi-au cerut 4,5 milioane de euro pe el", a explicat recent patronul FCSB.

Alexandru Mitrita este poate cel mai destept transfer realizat sezonul trecut in fotbalul romanesc. Imprumutat vara trecuta, Mitrita a fost cumparat definitiv de Craiova de la Pescara, in iarna, in schimbul a 700.000 de euro.

Ca o comparatie, cu acesti bani CFR Cluj l-a cumparat pe Costache de la Dinamo, iar FCSB i-a platit Astrei 1,7 milioane de euro in schimbul lui Denis Alibec.