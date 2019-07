"Il astepti pe Tamas la Rapid?" Raspunsul lui Pancu dupa 3-3 cu Hapoel Haifa

Daniel Pancu si-ar fi dorit ca atacantii sai sa dea peste Tamas in apararea lui Hapoel Haifa la amicalul de azi.

Tamas n-a fost in lot, dupa ce ieri a fost dat disparut din cantonamentul israelienilor. Tamas l-ar vrea si nu prea la Rapid. :) Cei doi au fost buni prieteni pana la conflictul pe care l-au avut in 2013, cand s-au luat la bataie intr-o cafenea din Bucuresti.

"Regret ca nu a jucat si Tamas, ar fi fost un test util si important pentru atacantii mei, as fi vazut la ce nivel se afla atacantii mei, e un fotbalist de mare calitate si de mare forta. Nu am mai vorbit de mult cu el. Rapid a fost prima lui echipa. Chiar eram la Rapid cand a venit. Avea un tupeu pozitiv de atunci. Multi si-ar dori un jucator ca Tamas, nu stiu daca ne ridicam la pretentiile lui, e cam greu. Am multe amintiri cu Tamas, si placute, si mai putin placute. Am avut una mai putin placuta, dar am fost amandoi vinovati. N-am ce sfat sa-i dau, oricum nu primeste sfaturi de la nimeni", a spus Pancu.