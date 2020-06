Gigi Becali a dat in JUDECATA echipa lui Marius Sumudica! Ce s-a intamplat si cati bani are de incasat FCSB

Gigi Becali a dezvaluit ce sume mai are de incasat FCSB in urmatoarea perioada.

FCSB este unul dintre cele mai iubite si bogate cluburi din Romania. Gigi Becali a investit mult in echipa in ultimii ani, dar a si reusit sa vanda jucatori pe sume mari, asigurand un buget consistent an de an.

Patronul FCSB a dezvaluit ce sume va avea de incasat in urmatoarea perioada si a spus ca va da in judecata clubul Gaziantep, unde Marius Sumudica este antrenor. Asta dupa ce turcii l-au transferat pe Junior Morais de la ros albastrii, dar banii nu -sau achitat nici acum.

"Avem de luat 1.400.000 de euro de la televiziuni, 1.100.000 de la City (n.r. sponsorul oficial al echipei). Si de la turci avem bani de luat, de pe Junio Morais. I-am dat in judecata, asa sunt turcii si arabii. Daca il vand pe Florinel Coman se schimba totul, cumpar 4-5 cei mai buni tineri fotbalisti din Romania.

Mie imi place Boboc, dar noi avem acolo in stanga. Primesc intrebari pentru Coman si Man si raspunsul meu e 20 de milioane de euro. In toamna, dupa cupele europene, vor pleca trei jucatori: Man, Tanase si Coman. Am deja in cap ce fac daca ii vand.

Promovez tineri, dar nu pot sa joc titulari cu ei. Ne trebuie atacanti ca lumea. Eu nu mai dau bani multi pe transferuri. Nu mai risca nimeni sa dea bani multi pe transferuri", a spus Becali la Digi Sport.