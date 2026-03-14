Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a oferit o serie de declarații la flash-interviu după ce echipa sa a ajuns pe primul loc în Superligă. Printre altele, tehnicianul le-a ”dat peste nas” contestatarilor care au criticat jocul defensiv al echipei sale.

Costel Gâlcă: ”Sunt meciuri foarte strânse”

„Ne bucurăm foarte mult că am câștigat, trebuie să-mi felicit jucătorii, în două rânduri am fost conduși și am reacționat destul de bine. Am demonstrat că știm să jucăm și între linii, să punem presiune pe echipa adversă. În meciurile anterioare, din câte știu, se spune că am jucat prea defensiv.

Am spus că ne dorim foarte mult să câștigăm. Au pus jucători de viteză în față, n-au mai venit așa de avansați. N-a fost ușor, mai ales că au condus de două ori. A fost un moment greu și când am luat golul doi, eram destul de montanți în a doua repriză, știam ce trebuie să facem, dar am luat golul foarte repede.

Ne dorim să continuăm, sunt meciuri foarte strânse. Toate echipele din play-off au demonstrat că au șanse la titlu și trebuie să primeze atitudinea noastră. Au zi liberă, și-au câștigat-o pe deplin. S-au bucurat, ne-am bucurat toți foarte mult, dar mai avem nouă meciuri”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la 31 de puncte și va fi lider în Superligă la finele acestei etape, indiferent de rezultatul meciului dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Dinamo rămâne ultima în play-off, cu 26 de puncte și pierde, momentan, contactul cu locurile fruntașe.

În următoarea partidă din campionat, Rapid se va deplasa la Cluj pentru meciul cu CFR, iar Dinamo va juca pe teren propriu cu liderul Universitatea Craiova.