Echipa pregătită de Constantin Gâlcă a înregistrat opt victorii, patru rezultate de egalitate și un singur egal după 13 etape, iar înainte de a 14-a rundă din sezonul regulat se află la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, dar cu un golaveraj mai slab.



Costel Gâlcă laudă o echipă din Superliga: ”Au jucat foarte bine și au un antrenor bun. Dacă sunt surprins? Nu, nu sunt”



Luni, Rapid o întâlnește pe Unirea Slobozia de la ora 20:30, iar la conferința de presă premergătoare duelului, Costel Gâlcă a lăudat formația dirijată de Andrei Prepeliță, despre care a spus că e un antrenor bun.



”Ne așteaptă un meci greu, dificil, important, la fel ca toate celelalte. Slobozia e o echipă bună, care aleargă și e organizată. În atac termină foarte rapid acțiunile, trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și, după aceea, să putem să ne impunem jocul în atac și să avem acea inspirație în fața porții de a marca goluri.



E un lucru pozitiv dacă jucătorii mei se gândesc la titlu, dar le reamintesc și lor că suntem la început. Trebuie să avem obiective mărețe, să ne gândim la ele, dar să demonstrăm la fiecare meci



Nu m-a surprins Slobozia. De la începutul campionatului au jucat foarte bine. Andrei Prepeliță este un antrenor bun, care o să fie de viitor pentru noi, în România. Are experiență, a jucat la echipe din țară și în afară, le-a adus un plus!”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

