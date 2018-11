COSMAR pentru un fost stelist! Abia revenise dupa o ruptura de ligamente si-a accidentat din nou! Momente dramatice pe teren

Alexandru Tudorie are un ghinion urias.

Atacantul de 22 de ani al celor de la FC Voluntari, Alexandru Tudorie, a suferit o noua accidentare serioasa in partida cu Gaz Metan Medias, ultima din etapa a 15-a a Ligii 1. La o faza la mijlocul terenului, Tudorie a alunecat pe gazon si s-a apucat imediat de genunchiul piciorului drept. Tudorie a incercat sa ramana pe teren, insa s-a prabusit din nou pe gazon la scurt timp distanta si a iesit in lacrimi de pe gazon.

Pentru Tudorie incep emotiile - el tocmai a revenit in acest sezon dupa aproape 9 luni de pauza dupa o ruptura a ligamentelor incrucisate - accidentarea lui Tudorie venea in cel mai bun moment al carierei pentru Tudorie, cel care avea 7 goluri in 15 partide. In actuala stagiune, Tudorie a reusit 1 gol in 4 partide ca titular.