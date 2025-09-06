Gigi Becali susține că ajunsese la un acord cu Dani Coman, președintele clubului din Trivale, cu privire la transferul lui Mario Tudose, o ”românească”, așa cum a numit finanțatorul de la FCSB mutarea, prin care cele două cluburi urmau să o păcălească pe Benfica.

Dani Coman: ”Nu am negociat, a fost doar oferta făcută din partea lor!”

Gigi Becali a făcut o ofertă de doar 400.000 de euro, astfel încât 200.000 de euro să meargă la Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Mario Tudose. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor din partea lui Gigi Becali.

Ulterior, Dani Coman a dat înapoi și ar fi solicitat o sumă mai mare, lucru care l-a deranjat teribil pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a arătat indignat de gestul lui Dani Coman, care l-a mințit pe finanțatorul de la FCSB că este sunat de tatăl fotbalistului, asta în timp ce acesta se afla cu patronul roș-albaștrilor.

”Cred că este capitol închis și pentru noi. Am avut o discuție cu Mario aseară și una astăzi. A zis băiatul că mă sună în seara asta să mai stăm de vorbă. După toate discuțiile contradictorii care au fost, este posibil să fie un capitol închis.

El a fost luat prin surprindere, pentru că toate discuţiile le-au făcut tatăl lui. A mers la primărie, l-a luat în braţe pe domnul primar şi i-a spus că îi mulţumeşte, după care, a doua zi, a spus că vrea să plece la FCSB. Cu Mario nu s-a discutat prea mult deoarece a avut ieri meciul cu Kosovo. Noi suntem deschiși în situația în care Mario își dorește cu ardoare să plece.

Nu, nu am negociat, a fost doar oferta făcută din partea lor. După şedinţa internă pe care am avut-o, am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. Nu am apucat să negociem pentru că domnul Becali nu a vrut să negocieze. A spus că nu oferă mai mult și atât”, a spus Dani Coman la Prima Sport.

Mihai Stoica, dialog în contradictoriu cu Dani Coman, pe tema transferului lui Mario Tudose la FCSB: ”Înseamnă că minte Gigi!”

A urmat apoi o discuție în contradictoriu între Mihai Stoica și Dani Coman. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că era de față în momentul în care Dani Coman i-a închis telefonul lui Gigi Becali sub pretextul că este sunat de tatăl lui Mario Tudose, în timp ce tatăl fotbalistului se afla cu cei doi conducători de la FCSB.

Dani Coman a încercat să nege faptul că a spus că este sunat de tatăl fotbalistului și a transmis că a spus de fapt că este sunat de primarul Cristian Gentea, lucru negat de Mihai Stoica, cel care l-a invitat pe președintele lui FC Argeș la un test poligraf.

Mihai Stoica: ”Înseamnă că minte Gigi, asta este, clar că minte Gigi, dacă Gigi a spus că s-au înţeles”

Dani Coman: ”MM, tu mă cunoşti şi ştii că spun adevărul. Astea sunt toate discuţiile pe care le-am avut.”

Mihai Stoica: ”Dani, nu ştiu ce adevăr spui, pentru că eram de faţă când ai zis că te sună tatăl băiatului şi tatăl băiatului era cu noi şi nu suna pe nimeni”

Dani Coman: ”Tu erai de faţă?”

Mihai Stoica: ”Eram de faţă!”

Dani Coman: ”Am văzut și eu în ziar. Eu v-am spus că mă sună domnul primar”

Mihai Stoica: ”Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului!”

Dani Coman: ”Probabil aşa s-a înţeles”

Mihai Stoica: ”Deci ai spus primar şi am înţeles noi tatăl băiatului, ok”

Dani Coman: ”Nu am zis, pentru că eu ştiam unde e tatăl băiatului”

Mihai Stoica: ”Nu ştiai, credeai că a fost cu o seară înainte. Hai lasă... Ai spus tatăl băiatului!”

Dani Coman: ”Voi sunteţi deştepţi şi noi suntem ...”

Mihai Stoica: ”Hai să facem un test poligraf amândoi! Numai cu întrebarea asta! Eu mărturisesc că am fost şocat să aud aşa ceva, când eu stăteam cu Gigi şi cu Cristi Tudose. În fine, nu asta contează, dacă Gigi minte, asta e, Gigi minte”

Dani Coman: ”Păi eu am negociat cu tine sau cu Gigi?”

Mihai Stoica: ”Gigi spune că ai negociat cu el. Cu mine nu”

Dani Coman: ”Tu n-ai fost de față. Am negociat ceva? V-am spus eu vreun preț?”

Mihai Stoica: ”Gigi mi-a spus că v-aţi înţeles la un milion de euro. Înseamnă că minte el dacă tu spui adevărul”

Dani Coman: ”Eu n-am negociat cu nimeni. Asta a fost oferta voastră, dar nu s-a negociat”

Mihai Stoica: ”Și atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului că nu vrea să vină?”

Dani Coman: ”Păi n-avea rost să mai discutăm, atât timp cât jucătorul nu voia și tatăl băiatului nu voia.”

Mihai Stoica: ”Am înțeles, deci nu erai înțeles cu Gigi. Noi am crezut că ești înțeles!”

Dani Coman: ”Exista interes și există interes ca orice jucător de la FC Argeș să se transfere, pentru care trebuie să vândă pentru a trăi!”

Mihai Stoica: ”Am înțeles, ce să zic, altceva n-aam ce să spun, dacă Gigi zice că s-au înțeles, Dani zice că nu s-au înțeles… Gigi zice una, Dani zice alta.”

Dani Coman: ”Nici azi nu era decis dacă să meargă sau nu!”

