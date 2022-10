Conducerea Petrolului, cea mai dură reacție la adresa lui Tamaș: "Nu accept să te c*ci pe copii și pe mine!"

Nae Constantin și directorul sportiv Claudiu Tudor au participat joi seară la o conferință de presă și au încercat să lămurească lucrurile privind situația lui Gabi Tamaș. Antrenorul spune că a fost sunat de fundaș la o zi după meci, seara, și i-au fost reproșate mai multe lucruri. În aceeași discuție, veteranul din lotul ploieștenilor ar fi înjurat suporterii, dar și conducerea clubului.

Claudiu Tudor, despre Gabi Tamaș: "Nu putem accepta aceste lucruri!"

Tehnicianul Petrolului spune că el a fost cel care a oferit liderilor de galerie înregistrarea convorbirii cu Tamaș și își justifică decizia prin dorința de a arăta de ce a fost de acord cu plecarea fotbalistului. Ulterior, înregistrarea a ajuns și în presă, însă Nae Constantin spune că el a oferit-o doar suporterilor.

Claudiu Tudor, directorul sportiv al Petrolului, spune că Tamaș ar fi urmat să fie dat afară de la echipă și în situația în care nu ar fi cerut de unul singur rezilierea. Oficialul spune că nu a putut înghiți jignirile fotbalistului în discuția avută cu Nae Constantin.

"Eu văd Petrolul ca o familie. Petrolul există azi datorită suporterilor, știm toți cum a plecat Petrolul. Dacă nu erau suporterii, nu avem stemă, nimic, nu existam. Când am auzit și eu aceste lucruri, să nu uităm că în tribună mai avem copii, părinți, care sunt suporteri.

În momentul în care te c*ci pe ei, pe copii, sau pe Claudiu, care te-a adus aici și poate ultimele două salarii ți le-a plătit... atunci nu putem accepta aceste lcururi. Nu contează că e o discuție privată, lucrurile sunt urâte. În acea înregistrare am auzit ceva și la adresa mea, n-am cum să le înghit", a spus Claudiu Tudor, la conferința de presă.

Declarațiile lui Gabi Tamaș după derapajul la adresa suporterilor

Gabi Tamaș a oferit, joi după-amiază, o primă reacție în legătură cu înregistrările apărute în presă, oferind detalii legate de contextul discuțiilor. Acesta a dezvăluit că au fost conversații ce au avut loc după înfrângerea cu FCSB, la nervi, nemulțumit de meciul pierdut. Totodată, fundașul își asumă limbajul pe care l-a avut și și-a cerut scuze pentru el.

„Într-adevăr, am avut discuții, la o zi după meciul cu FCSB, cu antrenorul și cu președintele clubului. Încă eram foarte nervos după pierderea meciului. Era un joc foarte important pentru noi, ținând cont ca era în derby al României, adversarii erau într-o situație dificila. Îmi doream foarte mult un rezultat pozitiv.

Obiectivul meu, pe care nu am vrut să-l spun public și de care știau doar câțiva din club, era calificarea în play-off cu Petrolul. Dupa cum știți, mie îmi place sa câștig, iar când pierd ma duc acasă, câteodată plâng, câteodată sunt foarte nervos. Suntem sportivi, câteodată mai dam un pumn în geam, mai spargem un televizor, mai și vorbim urat, suntem oameni.

Referitor la înregistrare, nu știu cine m-a înregistrat și de ce, am vorbit despre fotbal, despre înfrângere și, fiind nervos, am și înjurat. Cine ma cunoaște știe ca mai înjur la nervi și sunt mai recalcitrant după o înfrângere.

Țin să-mi cer scuze pentru limbajul folosit, a fost o ieșire nervoasă pe care o regret. Acele cuvinte au fost scoase din context, discuția fiind mult mai lungă.

Respect suporterii Petrolului și acest club, toată lumea știe ca am venit aici pentru fani și pentru atmosfera de la Ploiești, nu pentru bani. Îmi cer scuze încă o data pentru aceasta ieșire la nervi, sunt un jucător care am dat totul pentru echipa, am crezut și cred în continuare în ea și îmi pare rău că s-a ajuns la aceasta situație”, a declarat Gabriel Tamaș pentru ziarulincomod.ro.